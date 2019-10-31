Ekim 2003.

İsviçre sözde soykırımı tanıdı. Avrupa Birliği'ne uyum ayaklarıyla, Kürtçe eğitim ve Kürtçe yayın serbest bırakıldı, Kürtçe kurslar açıldı, ilk Kürtçe şiir kitabı yayınlandı, kitabın yazarı Apo'nun avukatıydı.

★

Ekim 2004.

Hollanda ve Slovakya sözde soykırımı tanıdı. Avrupa Parlamentosu, Ermeni kongresine evsahipliği yaptı, Leyla Zana'ya Sakharov Ödülü verildi. Türk televizyonlarında ilk kez, CnnTürk'te Kürtçe müzik klibi yayınlandı. Asrın liderimiz “ABD'nin Genişletilmiş Ortadoğu Projesi kapsamında Diyarbakır yıldız olacak” dedi, takvimde başka gün yokmuş gibi tam 29 Ekim'de Papa heykelinin önünde AB Anayasası'na imza attı.

★

Ekim 2005.

Arjantin, Venezuela, Polonya sözde soykırımı tanıdı, Litvanya sözde soykırımı kınadı. Orhan Pamuk “Kürtleri öldürdük, Ermenilere soykırım yaptık” dedi, Almanya'dan barış ödülü aldı. Asrın liderimiz “geçmişte büyük hatalar yapıldı, Kürt sorunu yok sayıldı, bu ülkede Kürt sorunu vardır, benim de sorunumdur” dedi.

★

Ekim 2006.

Fransa, soykırım yok diyeni hapse tıkan yasa çıkardı. Aynı gün, Orhan Pamuk'a Nobel verildi. Tarihte ilk kez resmi olarak “Kürdistan haritası” ortaya çıktı, Roma'daki NATO Savunma Koleji'nde brifing veren Amerikalı albay, Ortadoğu haritasını açtı, Türkiye'nin yarısında alenen “Kürdistan” yazıyordu.

★

Ekim 2007.

Şili sözde soykırımı tanıdı. Ohio tanıdı, böylece, ABD'de sözde soykırımı tanıyan eyalet sayısı 36'ya çıktı. Asrın liderimizin, Apo'ya sayın, şehitlere kelle dediği ortaya çıktı. Darbe yaptığı dönemde “Kürt diye bir şey yoktur, karda yürürken kart kurt sesleri çıkıyor, o seslerden oluşmuş bir kavramdır” diyen Kenan Evren, sürpriz şekilde Kürt açılımı yaptı, “Türkiye'nin eyalet sistemine geçmesinde fayda var, biz istediğimiz kadar karşı olalım, Barzani'nin Kürt devleti kuruldu, bu saatten sonra yapacak bir şeyimiz yok” dedi.

★

Ekim 2008.

Sayın hükümetimiz Ermeni açılımı yaptı. Aydın kılıklı bazı tipler “Ermenilerden özür diliyorum” kampanyası başlattı. Türkiye'nin onur konuğu olduğu Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin yarısını Kürdistan olarak gösteren harita asıldı. CIA ajanı Graham Fuller'in Akp'ye övgüler düzüp, Kemalizm'e saldırdığı “Yeni Türkiye” isimli kitabı piyasaya çıktı, yandaş medya baştacı yaptı.

★

Ekim 2009.

Sayın hükümetimiz Ermenistan'la İsviçre'de masaya oturdu, sınır kapılarının açılması için protokol imzaladı, Türkiye-Ermenistan milli maçında Azerbaycan bayrakları yasaklandı. Pkk açılımı yapıldı, abdullah gül Bitlis'in Güroymak ilçesine “Norşin” dedi. TRT, Kürtçe kanal açtı. Diyanet, ilk kez Kürtçe mevlit okuttu. Üniformalı Pkk'lılar Kandil'den Habur'a geldi, havayi fişekler eşliğinde Türkiye'ye girdiler, otobüsün üstüne çıkıp zafer turu attılar, asrın liderimiz “Habur'daki manzara karşısında umutlanmamak mümkün mü, çok sevindirici şeyler oluyor” dedi. Diyarbakır belediye başkanı “devlete mesajımız var, hassiktirin” dedi.

★

Ekim 2010.

İsveç sözde soykırımı tanıdı. ABD Temsilciler Meclisi, sözde soykırım tasarısını kabul etti. Asrın liderimiz “Pkk'yla masaya oturduğumuzu iddia edenler şerefsizdir” dedi, masaya oturduğu ortaya çıktı, “hükümet oturmadı, devlet oturdu” dedi. Murat Karayılan, Kandil'de basın toplantısı düzenledi, sayın basınımız kuyruğa girdi, Anadolu Ajansı naklen yayınladı. Türk Patent Enstitüsü, Kürtçe markaları tescilledi, Örümcek Adam mesela, “Tevnepir Mirov” oldu.

★

Ekim 2011.

Mit'ileaks patladı, Oslo pazarlıkları ortalığa saçıldı. YSK, Leyla Zana'nın milletvekili adaylığını iptal etti, Pkk derhal hadise çıkardı, otobüs, karakol, okul, her yeri yaktılar, YSK geri vitese taktı, “pardon” dedi, adaylığa izin verdi, Leyla Zana 20 sene sonra TBMM'ye girdi, yemin ederken “büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim” diyeceğine “büyük Türkiye milleti” dedi. Asrın liderimiz, 1938 Dersim olayları için devlet adına “özür” diledi, isyanın elebaşı Seyit Rıza'nın asılmasını “yürek burkucu” diye tarif etti, ağladı. Sabiha Gökçen, soykırımcı ilan edildi. Fransa, soykırım yok diyeni hapse tıkan yasayı tekrar çıkardı.

★

Ekim 2012.

Pkk tanık, Tsk sanık oldu, genelkurmay başkanı terörist oldu. Leyla Zana “bu işi Tayyip Erdoğan çözer, Tayyip Erdoğan'da bu cesaret var” dedi. Stratejik derinlik ahmet davutoğlu “ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi” dedi. Diyarbakır emniyet müdürü “dağda ölen teröriste ağlamıyorsanız, insan değilsiniz” dedi. Barzani, Akp kongresinde onur konuğu oldu, Türkiye seninle gurur duyuyor diye alkışlandı. Bülent Arınç, “Apo'nun gençliğinde namazında niyazında bir delikanlı olduğunu, oruç tuttuğunu, kandırıldığını, kurban edildiğini” söyledi.

★

Ekim 2013.

İmralı'yla Kandil'le resmi müzakereler başladı. Asrın liderimiz “milliyetçiliği ayaklar altına aldık” dedi, “Biji Erdoğan” pankartları açıldı. İmralı tutanakları basına sızdı, Apo'nun şakır şakır izah ettiği, “yepyeni cumhuriyet kurulacak, Akp'yi 10 senedir ayakta tutuyorum, anayasadaki vatandaşlık maddesi değişecek, Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını destekleyeceğiz” dediği ortaya çıktı. Apo'ya, Nevruz'da Diyarbakır meydanında “ulusa sesleniş” konuşması yaptırdılar, Türkçe-Kürtçe okunan mesajı “saygıdeğer Türkiye halkı” diye başlıyordu. “Akil adam”lar piyasaya sürüldü, “dağdakiyle birlikte yaşamak isterim, Türk demeyelim, Türkiye bayrağı diyelim” diyenler, akil yapıldı. TC'yi sildiler. Kızılay bile sodasındaki Türk ibaresini sildi. Andımız yasaklandı. Barzani, Akp'nin Diyarbakır mitingine davet edildi, Şivan Perver'e düet yaptırıldı, asrın liderimizle Barzani kürsüye çıkıp ele ele halkı selamladı, asrın liderimiz ilk kez orada “Kürdistan” dedi.

★

Ekim 2014.

Asrın liderimiz, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, sözde soykırım için taziye mesajı yayınladı. Yunanistan, inadına tam 9 Eylül'de, soykırım yok diyeni hapse tıkan yasa çıkardı. Beyaz Saray'da, soykırım sembollerinden sayılan yetim halısı sergiye çıkarıldı. Pkk, Diyarbakır'da mezarlık açtı, elinde kalaşnikofuyla terörist heykeli dikti, Kürtçe eğitim veren ilkokullar açtı. Barzani silahlı kuvvetleri, takvimde başka gün yokmuş gibi, tam 29 Ekim'de, Cumhuriyet Bayramı'nda, topuyla füzesiyle, Kürdistan bayraklarıyla, Türkiye topraklarında resmi geçit yaptı. Habur'dan girdiler, Silopi, Cizre, Nusaybin, Suruç güzergahını katedip, Mürşitpınar sınır kapımızdan Suriye'ye, Kobani'ye geçtiler. Bir bölümü, THY uçaklarıyla geldi, Erbil'den bindiler, Şanlıurfa'ya indiler, karayoluyla devam ettiler, kurbanlar kesildi, havayi fişekler fırlatıldı, halaylar çekildi. Bazılarının üniformasında ABD bayrağı vardı, MİT eskortluk yaptı. Mardin-Urfa yolunda acıktılar, benzin istasyonunun dinlenme tesisinde lahmacun yediler, lahmacunun parasını bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödedi. Stratejik derinlik ahmet davutoğlu “Kobani'ye selam ediyorum, Kobani'deki kardeşlerimin alnından öpüyorum” dedi. Bolivya sözde soykırımı tanıdı.

★

Ekim 2015.

Papa Francesco, 1915 olayları nedeniyle Vatikan'da ayin düzenledi, “20'nci yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı” dedi. Avrupa Parlamentosu, 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendiren karar tasarısını kabul etti, Ankara'yı Erivan'la masaya oturmaya davet etti. Suriye, Avusturya, Lüksemburg, Brezilya, Paraguay sözde soykırımı tanıdı. Akp'yle Hdp arasında Dolmabahçe mutabakatı yapıldı, özetle, demokrasi ayaklarıyla özerk bölgeler oluşturulacaktı.

★

Ekim 2016.

Almanya federal meclisi, sözde soykırımı tanıdı. Sözde soykırımı inkar edenlere hapis cezası getiren yasa, Fransa senatosu'nda tekrar kabul edildi. Pkk, İsviçre'de gençlik kampı açtı. Asrın liderimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusu olan Lozan Antlaşması'nı tartışmaya açtı, “bize Sevr'i gösterdiler, Lozan'a razı ettiler, birileri de Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı” dedi. Pentagon, gizlisi saklısı olmadan, Pkk'ya açık açık silah ve cephane vermeye başladı.

★

Ekim 2017.

Asrın liderimiz, Ermeni Patrikhanesi'ne 1915 olaylarıyla alakalı olarak taziye mektubu gönderdi. Ermenice yazılan mektup, Anadolu Ajansı tarafından sayın basınımıza servis edildi. Sözde Ermeni soykırımını konu alan, Hollywood yapımı ilk film “The Promise” vizyona girdi. Çekya sözde soykırımı tanıdı. Barzani Ankara'ya geldi, tarihte ilk kez Kürdistan bayrağı başkentimizde göndere çekildi. Binali bey o sırada başbakandı, “itiraz edilecek ne var, Kürdistan parlamentosu var, başbakanı var, kendine ait bayrağı var, elbette tanınır” dedi.

★

Ekim 2018.

İsrail parlamentosu, 1915 olaylarını soykırım olarak tanımak için meclis gündemine aldı. Pentagon'un 2019 bütçesine, Suriye'de Pyd/Pkk'ya 65 bin kişilik ordu kurulması için ekstra kaynak sağlandı.

★

Ekim 2019.

ABD başkanı bizzat itiraf etti, “Pkk'yı destekliyoruz, silah veriyoruz, bizimle birlikte toprakları için savaşıyorlar” dedi. Terörist “general” ilan edildi. Dün gece… Takvimde başka gün yokmuş gibi, tam 29 Ekim'de, Cumhuriyet Bayramı'nda, ABD temsilciler meclisinde, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar yasası kabul edildi. Aynı dakikalarda, aynı ABD temsilciler meclisinde, sözde soykırım tanındı.

★

Akp iktidara geldiğinden beri, her Ekim ayı sonunda, saatlerce uğraşıyorum, bu mübarek topraklara yapılan ekim'i yazıyorum.

★

Elde ettikleri hasatı görürüz de, belki uyanırız artık diye.