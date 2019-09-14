İcradan satılık doktor

Doktorları icradan satıyorlar…

Cizre İcra Dairesi “taşınır mal” ibaresiyle açık artırma ilanı verdi.

“Aşağıdaki cins ve miktardaki mallar satışa çıkarılmıştır” denildi.

Satışın “adalet sarayı” önünde yapılacağı duyuruldu.

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Satışı yapılacak “cins”ler arasında, genel cerrah, kardiyoloji, ortopedi, kulak burun boğaz, kadın doğum, göz doktoru filan var.

Çocuk doktorunu 55 bin liraya veriyorlar.

Beyin cerrahını 44 bin liraya bırakıyorlar.

Pratisyen 22 bin lira.

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Sayın yalaka basınımız birinci sayfalarından ülke ekonomisinin ne kadar da şahane gittiğini yazıyor ama, içerdeki sayfaları neredeyse tamamen icradan satılık ilanlarıyla dolu.

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İcradan satılık gemi var.

İcradan satılık stadyum var.

İcradan satılık otopark var.

İcradan satılık maden ocağı var.

İcradan satılık termik santral var.

İcradan satılık anaokulu var.

İcradan satılık düğün salonu var.

İcradan satılık belediye binası var.

İcradan satılık belediye başkanı koltuğu var.

Otel, villa, tarla, arsa, otomobil, gani…

İcradan satılık lokanta var.

İcradan satılık turşu var.

İcradan satılık yağlıboya tablo var.

İcradan satılık Hazreti İsa ikonası var.

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Türkiye'de 900 icra dairesi var, 900!

Sırf İstanbul'da 62 icra dairesi var.

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Akp iktidara geldiğinde, 2002 yılında toplam sekiz milyon icra dosyası vardı, bugün 21 milyon icra dosyası var!

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Kerhane satıldı icradan.

Bankadan 10 yıl vadeli kredi çeken kerhanecinin, işler kesat gidince taksitleri ödeyemediği, bu yüzden icralık olduğu ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki icra ilanında, kerhanenin fotoğrafları yayınlandı.

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İcradan satılık yarış atı var, İngiliz tayı, 12 birinciliği bulunuyor.

İcradan satılık deve var, deve güreşi şampiyonu deve.

İcradan satılık balık çiftliği var.

İcradan satılık tavuk çiftliği var.

İcradan satılık köpek var.

İcradan satılık buzağı var.

İcradan güvercin satıldı, İzmir'de, ektsra trajik öyküsü var… Bankada veznedar olarak çalışan bir arkadaş, zimmetine iki milyon lira geçiriyor, kaçıyor, bir süre sonra yakalanıyor, anlaşılıyor ki, zimmet paralarıyla iki bin adet güvercin almış, güvercinler icradan satıldı.

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İcradan satışa çıkarılan fabrikaları yazmaya kalksak, gazetenin yanında ansiklopedi ebatlarında ilave vermemiz lazım… İcradan satılık fabrikaları yüzde 50 fiyatına satan aracı şirket bile var!

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İcradan köy satıldı… Uşak'ta, tarım kredisi çektiler, taksitlerini ödeyemediler, borcu kapatmak için birbirlerine kefil olup yeni kredi çektiler, onu da ödeyemediler, 36 haneli köyün 32'sine haciz geldi, beş ev mühürlendi, traktörlere el konuldu, tarlalar icradan satıldı.

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İcradan satılan cami var.

Diyanet'e sordular, “icradan mal edinmek caizdir” fetvası verdi!

Belediyenin borcu yüzünden haciz konulan mezarlık var.

İcradan satılan mezarlık da var.

Ankara'da icradan mezar taşı ve tabut satıldı.

Kars'tan Ardahan'a cenaze taşıyan cenaze arabası, jandarmanın trafik kontrolünde durduruldu, hacizli olduğu anlaşıldı, cenaze arabası bağlandı, yediemin otoparkına çekildi.

Çorum'da türbeye haciz konuldu!

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İcradan satılık hastane var.

İcradan satılık eczane var.

İcradan satılık tıp merkezi var.

İcradan satılık diş hekimi muayenehanesi var.

İcradan satılık ambulans var.

İcradan satılan sedye var.

İcradan satılık ameliyat mikroskobu var.

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Hal böyleyken… Cizre icra dairesi “taşınır mal, cins ve miktar” ibaresiyle doktor kadrolarını satışa çıkardı.

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Ortalık ayağa kalktı… Vay efendim böyle rezalet olur muymuş, vay efendim hekimlik mesleği satışa çıkarılır mıymış falan.

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Halbuki…

Bu rezalet ilk değil.

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2017 yılında, Konya'da aynı rezalet yaşandı.

İflas eden özel hastanenin doktor kadrosu icradan satışa çıkarıldı.

Genel cerrah 100 bin lira

Üroloji 100 bin lira

Nöroloji 150 bin lira

Çocuk doktoru 200 bin lira

Ortopedi 500 bin lira

Kadın doğum 500 bin lira

Kulak burun boğaz 500 bin lira

Kardiyoloji 500 bin lira

Göz doktoru 1 milyon liraydı.

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E bugünkü satışa bakıyoruz?

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Genel cerrah 55 bin lira

Üroloji 44 bin lira

Nöroloji 44 bin lira

Çocuk doktoru 55 bin lira

Ortopedi 44 bin lira

Kadın doğum 55 bin lira

Kulak burun boğaz 44 bin lira

Kardiyoloji 44 bin lira

Göz doktoru 44 bin lira.

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Asıl kepazelik bu kardeşim…

Hem hekimleri icradan satıyorlar.

Hem de iki yıl önceki fiyatların anca onda birine satabiliyorlar!