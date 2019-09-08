Pkk'yla Oslo'da gizli gizli masaya oturan, Kandil'le pazarlık yapan Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası verilmesi iyi oldu bence.

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Pkk'yı tanık, Tsk'yı sanık yapan, TC'yi kaldıran

Canan Kaftancıoğlu, bunu çoktan haketmişti.

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Barzani'yi Chp kongresinde onur konuğu olarak ağırlayan, Türkiye seninle gurur duyuyor diye alkışlatan, Ankara'ya İstanbul'a Kürdistan bayrağı diktiren, “barutun kokusu düştü burnuma, dört bir yanı istiyorum dibinden patlatayım, tutmak istiyorum Kürdistanımı” diye türküler söyleyen Şivan Perver'e “barış güvercini” muamelesi yapan, Chp mitinginde düet yaptıran, üniformalı teröristleri Habur'da havayi fişeklerle karşılatırken, şehit babasına hapis cezası verdirten, şehit anasını hapis cezasıyla yargılatan, gazilerin protezlerine haciz gönderten Canan Kaftancıoğlu değil miydi?

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ABD'nin garnizon devletine, takvimde başka gün kalmamış gibi, tam 29 Ekim'de, tam Cumhuriyet Bayramı'nda, topuyla füzesiyle bayrağıyla, Türkiye topraklarında resmi geçit yaptırmadı mı Canan Kaftancıoğlu?

Türkiye üzerinden Türkiye'yle alay ede ede Kobani'ye geçen peşmerge güçlerinin yediği lahmacunun parasını bile Chp İstanbul il başkanlığına ödetmedi mi?

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– “Öcalan'ın düşünceleri bizim de düşüncelerimiz” diyen, “Öcalan'la direkt diyaloğumuz var” diyen, “Kandil'le direkt görüşülmesini arzuluyorum” diyen kim? Akp'nin başbakan yardımcısı.

– “Görüşmeler aracı ülkelerle yapılıyordu, aracıları aradan çıkardık, Ak Parti kendisi görüşüyor” diyen kim?

Akp'nin içişleri bakanı.

– “Sayın Öcalan demeyi, posterini taşımayı, Pkk bayrağı açmayı suç olmaktan biz çıkardık, cezalarını erteledik” diye övünen, “Abdullah Öcalan oruç tutardı, camiye giderdi, namazında niyazında çocuktu, kandırıldı, kurban edildi” diyen kim? Akp'nin Tbmm başkanı.

– “Pkk'ya katılanlar benim canım ciğerim” diyen kim? Akp'nin milletvekili.

– “Pkk seçime girsin ve seçilsin, Öcalan şanstır” diyen kim? Akp'nin milletvekili.

– “Öcalan, Türkiye'nin reel politiğini sağlıklı değerlendiriyor, yaklaşımı pozitif” diyen kim? Akp'nin adalet bakanı.

– “Abdullah Öcalan kadar ilkeli olun” diyen kim? Akp'nin spor bakan yardımcısı.

– “Öcalan Türkiye'nin önünü açıyor” diyen kim? Asrın liderimizin ekonomi başdanışmanı.

– “Türk yoktur” diyen kim? Akp'nin genel başkan yardımcısı.

– “Öcalan demokrasiye katkı sağlıyor” diyen, “bağımsız Kürdistan için silah kullanabilirsiniz” diyen kim? Akp'nin milletvekili.

– “Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti var, tecrübesi var, düşünceli ve hassasiyet sahibi” diye öve öve bitiremeyen, “Öcalan kendisi için bir şey istemiyor” diyen kim? Akp'nin başbakan yardımcısı.

– Murat Karayılan'ın basın toplantısını Kandil'den canlı yayınlayan kim?

Akp'nin Anadolu Ajansı.

– Kandil'de Murat Karayılan'ın yanına sırayla oturarak, sırıta sırıta hatıra fotoğrafı çektiren, Murat Karayılan hakkında “çatık kaşlı olacağını düşünmüştüm, halbuki sohbet boyunca gülümsüyor, kariyer hırsı yok, bir lokma bir hırka, saygılı, kültürlü, bilimsel konuşuyor” diye döktüren kim? Akp'nin medyası.

– Pkk açılımı yapılırken, Pkk'ya yukardaki övgüler düzülürken, Atatürkçü subaylar asrın iftirasıyla hapse tıkılırken, Atatürkçü subaylar kahırdan canına kıyarken, Atatürkçü subayların yerine fetocu subaylar monte edilirken, fetocu olduğu tescilli cemaatçiler Akp hükümetinin isteği ve imzasıyla amiral ve general yapılırken… Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu, yurtsever, Atatürkçü kadroları hakkında “ahlaksız, rezil, vatan haini, millet düşmanı, kalleş, tecavüzcü, pespaye, kepaze, tiksiniyorum, iğrenç, katil, cani, suç şebekesi, kafatasçı, namussuz, zalim, lekeli, utanmaz, onursuz, çürümüş, sefil, köle tüccarı, çarpık, yamuk, sakat, kanunsuz, lanetli, terbiyesiz, din sömürücüsü, beyinsiz, ahmak, salak, korkak, yüreksiz, mezhep kışkırtıcısı, iftiracı, kaypak, suçlu, sahtekar, mafya, çete, kirli tertip, şaşı, kör, bombadan tehlikeli, gırtlağına kadar çamura batmış, Yunan ordusu gibi, Sırp katillerinden farksız, Patagonya ordusunun zavallı generalleri, Türkiye bağırsaklarını temizliyor, Allah'ın evini bombalayacaklar, dinsizler” diye yazan kim? Akp'nin medyası.

– Açılım sürecinde, bile bile Pkk'ya gözyuman, Tsk'nın operasyon taleplerine izin vermeyen, engelleyen kim? Akp'nin valileri.

– “Pkk terör örgütü değildir, kendi topraklarında politik harekettir” diyen kim?

Akp'nin milletvekili.

– “Yolda gördüğüm çobanla konuştum, çözüm süreci sayesinde hayvanlarının yüzünün güldüğünü söyledi, çözüm sürecini hayvanlar bile anlamış ama bazı insanlar anlamıyor” diyen kim? Akp'nin milletvekili.

– “Öcalan nadir insanlardan birisi, çok prestijli, karizmatik, gerçekten bir rehber ve lider” diyen kim? Akp'nin akili.

– “Bakın ben garanti veriyorum, ülke bölünmeyecek, bölünme olduğu zaman gelin benim yakama yapışın” diyen kim? Akp'nin akili.

– “Ulus devlet bizim başımızda Allah'ın belasıdır, Türk üst kimliği bölücüdür, Öcalan'ın eli rahatlatılmalı” diyen kim?

Akp'nin akili.

– “Ulus devlet ayrıştırıcıdır” diyen, “ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi” diyen, “Kobani'ye selam ediyorum, Kobani'deki kardeşlerimin alnından öpüyorum” diyen kim?

Akp'nin başbakanı.

– Apo'nun Akp'ye oy isteyen mektubunu bütün Türkiye'ye servis eden kim? Akp'nin Anadolu Ajansı.

– Akp'ye oy isteyen Osman Öcalan'ı devletin televizyonunda ekrana çıkaran kim? Akp'nin Trt'si.

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E terör örgütüne destek verdiği için Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası vermeyeceksin de, kime vereceksin kardeşim.