Osman Öcalan’ın kırmızı bülteni

“Siyasi hayatım boyunca ne aldanan oldum, ne aldatan oldum, bundan sonra da ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız” dedi.

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Ergenekon…

“Şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldık” dedi.

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Balyoz…

“Samimiyetle söylüyorum, suçluyla suçsuz, gerçekle yalan, doğruyla yanlış sahte belgelerle aynı kefeye konuldu, şahsım başta olmak üzere kandırıldık” dedi.

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17/25 Aralık…

“Kalkıyorlar başbakanın telefonlarını dinliyorlar, bakanları dinliyorlar, Pensilvanya'daki zatın kuyruklu yalanlarına inandık, başkalarının hesabına çalıştığını bilemedik, iyiniyetimizin kurbanı olduk” dedi.

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Feto…

“Aldatıldık, ben dahi aldatıldım, aynı menzile gidiyoruz diye müsamaha gösterdik, Allah dedikleri için müsamaha gösterdik, açık konuşuyorum, ben de şahsen bunlara yardımcı oldum, kandırıldık, hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum, Rabbim de milletim de bizi affetsin” dedi.

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15 Temmuz…

“Biz bunları üç dört yıl öncesine kadar iyiniyetle takip ediyorduk, itiraf etmem lazım, iyiniyetimizin kurbanı olduk, gerçekten safmışız, aldanmışız” dedi.

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Pkk açılım süreci…

“Bize silahları bırakma sözü vermişlerdi, biz de üzerimize düşeni yaptık ama, sözlerini tutmadılar, bize yalan söylediler” dedi.

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Hukuk…

“Yanlış yaptık, HSYK'yı denetleyen mekanizma vardı, biz dedik bu denetlemeyi kaldıralım dedik, kaldırdık, yanlış yapmışız, yanılmışız” dedi.

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Avrupa Birliği…

“Bize söyledikleri parayı vermediler, vereceğiz dediler, bizi hep oyaladılar, vermediler, vizesiz gireceksiniz dediler, yalan söylediler, hep aldattılar” dedi.

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ABD…

“Pkk konusunda mutabakatamız vardı, fakat maalesef Obama bizleri aldattı, bir değil iki değil üç değil, hep aldatıldık” dedi.

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Barzani…

“Son ana kadar referandum gibi bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, yanıldık” dedi.

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Dünya Kupası…

“Favorim Almanya demiştim fakat, yanıldık” dedi :))

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En son, İstanbul seçimini kazanmak için, Apo'nun mektubunu Anadolu Ajansı'ndan yayınlayıp, Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkardılar…

“Doğrusu ben kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum” dedi iyi mi.

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Kalbini kırmak için söylemiyorum…

Biz bile mecburen seninle yaşamaya alıştık ama, senin senle devam edecek halin kalmadı inan.