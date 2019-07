AKP il başkanı, Hazreti Muhammed'e Akp amblemiyle nüfus cüzdanı çıkardı, peygamberimizin çocuklarının arasına “Tayyip” ismini ekledi.

Akp milletvekili “Tayyip Erdoğan Allahu tealanın bütün vasıflarını üzerinde toplayan lider” dedi.

Cami avlularında ücretsiz dağıtılan sözde dini kitapta “Tayyibim” başlıklı ilahi var, o ilahide “Tayyip'i üzmek, Allah'ı üzmektir” deniyor.

Akp il başkanı “Tayyip Erdoğan bizim için ikinci peygamber gibidir” dedi.

Akp milletvekili, Tayyip Erdoğan'a dokunmanın “ibadet” olduğunu söyledi.

Akp bakanı, Tayyip Erdoğan'ın doğup büyümesine vesile olan Rize, İstanbul ve Siirt şehirlerini “mübarek” ilan etti.

İstanbul'da “helal ve Tayyip ürünler konferansı” düzenlendi, Tayyip ürünlerin en helal ürünler olduğu anlatıldı.

Camide miting yaptılar.

Akpli başbakan yardımcısı mihrapta imamla beraber seçim konuşması yaptı.

Şehit cenazesinde musalla taşının başında oy istediler.

Miting kürsüsüne Kuran-ı Kerim'le çıktılar.

Ramazan ayında minarelerdeki mahyalara belediye başkanlarının ismini yazdılar.

Akpli başbakan Kabe'de kendisini alkışlattı, tezahürat yaptırdı, siyasi slogan attırdı.

Akpli belediye binasının önüne Kabe maketi kurdular, Hira mağarası maketi kurdular, peygamberimizin evinin maketini kurdular, peygamberimizin temsili eşyalarını sergilediler, maket Kabe'yi tavaf edenlere zemzem suyu ikram ettiler.

Akpli bir başka belediye, maketten hicret parkuru düzenledi, seçmenleri rehber eşliğinde maket Mekke'den maket Medine'ye götürdüler, yol boyunca maket Kabe'yi, maket Merve tepesini, maket Safa tepesini gösterdiler, dekor olarak Ümmü Mabed çadırı kurdular.

“Peygamber ocağı”na kumpas kuranlarla imam nikahı kıydılar, CIA casusu imamlara “ne istediniz de vermedik” dediler.

Tayyip Erdoğan'a “hoşgeldin Allah'ın elçisi” diye seslendiler.

Akpli bakan yardımcısı, bir düğünde evlilik cüzdanını geline uzatırken “Tayyip Erdoğan'ın sünnetinin gereğidir” dedi.

Bir başka Akpli bakan yardımcısı, yeni hastaneler yapılacağını müjdeleyerek, “Tayyip Erdoğan sünnetidir” dedi.

Akp milletvekili “Tayyip Erdoğan için her gün iki rekat şükür namazı kılmamız gerekir” dedi.

Akp yalakası gazeteci, Tayyip Erdoğan'ı halife-i ruy-i zemin, yani, yeryüzünün halifesi ilan etti.

Bir başka Akp yalakası gazeteci, Tayyip Erdoğan'ı zıllullah-ı ruy-i zemin, yani, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ilan etti.

Akp milletvekili, Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini Uhud Savaşı'na benzetti, Tayyip Erdoğan'a bağlılığını, sahabelerin Hazreti Muhammed'e bağlılığına benzetti.

Akp il başkanlığı, seçimde görev yapacak sandık görevlileri için animasyonlu eğitim filmi hazırladı, o filmde Akpli başbakan, sandık görevlilerine “Uhud tepesindeki okçularsınız” diye hitap etti.

Akpli bakan, seçim sandığı görevlilerine “kendinizi Uhud savaşındaki okçular gibi düşünün, sakın ordan ayrılmayın” dedi.

Akpli bakan sahurda konuştu, “Hazreti Muhammed Mekke'nin fethinde kendisine pay çıkardı, gurura kapıldı, biz kendimize pay çıkarıp gurura kapılmıyoruz” dedi.

Akpli bakan “her cuma bir ayet sallıyorum, bakara makara” dedi.

Akp gençlik kolları başkanı, Akp mitingine katılmanın “farz-ı ayn hükmünde” olduğunu, yani dinimizin kesin emirlerinden olduğunu, her müslümanın bizzat yapması gereken farz olduğunu söyledi.

Akp milletvekili “Tayyip Erdoğan bütün İslam aleminin umududur, peygamber efendimiz gelip görseydi, gurur duyardı” dedi.

Akp'nin sözde tarihçisi “İslami kaideye göre Tayyip Erdoğan'a oy vermek İslam'ın gereğidir, iman bunu emreder” dedi.

Akp yandaşı gazeteci “okuduğum tek kitap Tayyip Erdoğan imzalı Kuran-ı Kerim” dedi.

Akp bakanı “Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı logosunda Arapçayla Muhammed isminin kullanıldığını biliyor musunuz?” diye tweet attı.

Bir başka Akp bakanı “Tayyip Erdoğan rabbimizin insanlığa gönderdiği müjdedir” dedi.

Akp yandaşı eski milletvekili “referandumda evet çıkacağına dair hadis-i şerif var” dedi.

Akp yandaşı ilahiyatçı, referandumda hayır oyu verecek olanların “şeytan” olduğunu söyledi.

Akpli belediye başkanı “referandumda hayır diyenler haçlı zihniyetidir” dedi.

Akp ilçe başkanı “Akp'nin seçim kazanması göklerden inen bir karardır” dedi.

Akp milletvekili camide mihrabın önüne masa koydu, kıbleyi arkasına alarak, seçim konuşması yaptı, Akp'ye oy istedi.

Akp genel başkan yardımcısı, peygamberimize saygı için okunan salavat'ı Tayyip Erdoğan'a monte etti, “Recep Tayyip Erdoğan salli ala Muhammed” diye türkü söyledi.

İftar sofralarını şarkıcılarla türkücülerle gazinoya çevirdiler.

Kutsal toprakları ihale dağıtım merkezi haline getirdiler, kocaları ihale kovalayan dümenden türbanlı sosyetik hanımlar umre dönüşünde free shop'ta viski alırken fotoğraflandı.

TOBB yönetim kurulu TOBBluca umreye gitti, TOBB başkanı imam oldu, yönetim kurulunu baştan aşağı zemzemle yıkadı, bol bol fotoğraf çektirip

gazetelerde yayınlattılar, dönüşte viskiyi bırakacaklarını müjdelediler.

Cami sattılar.

İzbe tarikat yuvalarında, imam hatip mezunları derneği'nin karanlık evlerinde oğlan çocuklarına sistematik olarak tecavüz edildiği ortaya çıktı.

Gariban kız çocuklarımız, izni olmayan, ruhsatı olmayan, denetimi olmayan kaçak Kuran kursu binalarının enkazında ezilerek can verdi.

Çaresiz kız çocuklarımız, kucaklarına itildikleri tarikat yurtlarında diri diri yakıldı.

Hayırlara vesile olmaları için “hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, üçkağıtçılık, haysiyetsizlik, şerefsizlik, adilik, namussuzluk” gibi suçlardan mahkum olan kişilere vakıf kurma imkanı tanındı.

Dolandırıcı vakıfların fakir fukaraya yardım ediyoruz ayağıyla dinibütün insanlarımızdan camilerde bağış toplamasına, Somali'de dana kestik, Uganda'da kavurma dağıttık yalanıyla kurban paralarını tokatlamalarına göz yumuldu, çanak tutuldu.

Akp'nin rektörü “İslami olarak cumhurbaşkanımıza itaat etmek farzı ayn'dır, cumhurbaşkanımıza karşı çıkmak haramdır” dedi.

Asrın liderimiz kendi yaşadıklarını Hazreti Muhammed'in yaşadıklarına benzetti, “darbeciler bizden önce Dalaman'a gelmişler, uçağa girmişler, bakmışlar çıkmışlar, hani Nur mağarasındaydı değil mi, geliyorlar sevgili peygamberimiz, Ebubekir Sıddık ile orada ama, mağaranın kapısını örümcek örüyor, gelip bakıyorlar, burada örümcek ağ ördüğüne göre herhalde buraya kimse girip çıkmamış diyorlar ve müşrikler dönüp gidiyor, şimdi bunlar da bakıyor, uçakta kimseyi görmeyince dönüp gidiyorlar” dedi… O mağaranın adı Nur değil, Sevr mağarası ama olsun, asrın liderimizden daha iyi bilecek değiliz tabii.

“Haram parayla, yolsuzluk parasıyla hacca gidilir mi?” diye sordular, sayın diyanetimiz “helaldir gidilir” diye fetva verdi.

“Hırsızlık, dolandırıcılık, fuhuş, uyuşturucu parasıyla yapılmış camide namaz kılınır mı?” diye sordular, sayın diyanetimiz “caizdir” dedi.

“Milletin orasına koyacağım” diyen müteahhit, ilahiyat fakültesi yaptırdı, “Allah kabul etsin” diyerek plaket takdim ettiler.

Bu ülkede milli eğitim bakanlığı yapan kişi, Akp belediye başkan adayına oy verenlerin “ruzi mahşerde beraat belgesi almış olacağını” söyledi.

Akp yandaşı esnaf kooperatifi başkanı “Ak Parti'ye oy vermeyeni Allah çarpar” dedi.

Asrın liderimiz referandumda hayır oyu vermeye niyet edenleri uyardı, “ahiretinizi tehlikeye atmayın” dedi.

★

En son…

Ali Babacan'ı uyardı.

“Ümmeti parçalamaya hakkın yok” dedi.

★

Ne güzel söylemiş değil mi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy…

Nebiye atf ile binlerce herze uydurdun

Yıktın da din-i mübini yeni bir din kurdun!