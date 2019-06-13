Yeni askerlik sistemi

Burası Londra…

Hyde Park'ın yanı.

Mayfair'e bakan kapısından çıkıyorsunuz, sizi bu görkemli anıt karşılıyor.

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Eşek

At

Katır

Köpek

Güvercin

Fil

Deve

Kedi

Yunus

Keçi

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Dünya savaşlarında, İngiliz ordusu ve müttefik kuvvetlerin yanında görev yaparken hayatını kaybeden hayvanların anısına yapılmış bir anıt… Kimisinin bronz heykeli, kimisinin taş kabartması var.

Yorgun, bitkin, peş peşe yürüyorlar, sırtlarında taşınması ağır toplar tüfekler, cephane sandıkları, önlerinde bir duvar yükseliyor, ölümü simgeleyen bir aralıktan geçiyorlar, duvarın üzerinde gören herkesi hüzünlendiren o çarpıcı cümle yazıyor, “onların seçeneği yoktu.”

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Birinci ve İkinci Dünya Savaşı cephelerinde 16 milyon hayvan insanlarla birlikte çarpıştı, sekiz milyon hayvan can verdi.

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Köpekler kızak çekerek onbinlerce yaralı askeri cepheden tahliye etti, koklayarak milyonlarca mayın tespit etti, paraşütçü köpekler ilk kez İkinci Dünya Savaşı'nda kullanıldı, komandonun vücuduna bağlanıyor, birlikte uçaktan atlıyor, yere ayak basar basmaz dedektör gibi bölgede patlayıcı tarıyorlardı.

Güvercinler mesaj taşıdı, mikrofilm taşıdı, İngiliz istihbaratı İkinci Dünya Savaşı'nda 200 bin posta güvercini kullandı, Amerikan ordusunun üç bin eğitimci asker ve 54 bin güvercinden oluşan özel muhabere birliği vardı, gizli mesajların yüzde 90'ını isabetli şekilde hedefe ulaştırmayı başardılar.

Filler, hem sırtlarıyla kamyon, hem de hortumlarıyla vinç görevi görüyordu. Develer, kamyonetti.

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Dickin Madalyası diye bir madalya var, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, savaş kahramanı hayvanlara veriliyor.

Sadece üstün cesaret gösteren askerlere verilen ve İngiltere'nin en yüksek kahramanlık ödülü olan Victoria Cross Madalyası'na eşit kabul ediliyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda 32 güvercin, 18 köpek ve üç ata verildi.

Bugüne kadar toplam 68 hayvan onurlandırıldı.

En son, 2018'de Afganistan'da, ağır ateş altında olmasına rağmen tuzaklanmış patlayıcıyı tespit ederek, İngiliz komandolarının hayatını kurtaran ve bu sırada ciddi şekilde yaralanan Mali isimli köpek aldı.

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Dickin Madalyası verilen ilk ve tek kedinin ismi Simon'du, 1949 yılında Britanya destroyeri HMS Amethyst'de görev yapıyordu, mutfağı koruyordu, fare avcısıydı, İngiliz elçiliğini tahliye etmek üzere Yangtze Irmağı'na girdiler, saldırıya uğradılar, 23 bahriyeli öldü, kaptan öldü, Simon ağır yaralandı, dört şarapnel parçası isabet etmişti, vücudunun bir bölümü yanmıştı, dayandı, ölmedi, destroyer kuma oturmuştu, 101 gün muhasara altında kaldılar, bu 101 gün içinde yaralı askerlerin en büyük moral kaynağı Simon'du, kendi yaralarına aldırış etmeden yaralı askerlerin başucunda bekliyor, mırıl mırıl adeta onlarla konuşuyor, başıyla okşuyordu, 101 gün sonra mucizevi şekilde gemiyi yüzdürüp, kaçmayı başardılar, Simon'a önce “usta gemi kedisi” rütbesi verdiler, sonra Dickin Madalyası verdiler.

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Fotoğrafını gördüğünüz anıtın açılışı 2004 yılında, İngiltere Kraliçesi Elizabeth adına, Kraliçe'nin kızı Prenses Anne tarafından yapıldı.

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Bu anıtın bir benzeri, Paris'te yapılıyor. Hayvan hakları dernekleri kampanya başlattı, Paris belediyesi kabul etti. Tıpkı Londra'daki gibi, görevini yerine getirirken gaz zehirlenmesinden ölen güvercinler başta olmak üzere, savaşlarda can veren köpekler, atlar, eşekler olacak.

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Hani habire mesaj atıp “TBMM'de görüşülen yeni askerlik sistemi nedir?” diye soruyorsunuz ya…

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Elalem, vatanı için savaşta can veren eşeklerin heykelini dikiyor…

Senin ülkende akil adam ilan edilen, cumhurbaşkanlığı uçağında baştacı edilen dinci-yandaş gazete, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin generallerine “eşek gibi” diyor.

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Yeni askerlik sistemi işte budur!

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Elalem, savaşta can veren hayvanları için “başka seçenekleri yoktu” diye anıt yapıyor…

Senin ülken, babanın parası varsa, askerlikte seçeneğin var diyor.

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PKK'yı tanık, TSK'yı sanık yaptılar.

Mermi sıkmadan Türk Ordusu'nu esir aldılar.

Genelkurmay başkanını terör örgütü lideri ilan ettiler, yurtsever, madalyalı subaylarımızı terörist, fuhuşçu, casus diye hapse tıktılar.

Abuk sabuk görevden almalar ve saçma sapan terfilerle, Mete Han'dan başlayan 2 bin 200 senelik sistemi allak bullak ettiler.

Bunların hepsi senin gözünün önünde olmadı mı?

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Bak gariban çocuklarımız Suriye'de şakır şakır şehit oluyor, artık haber bile olmuyor.

Senin ülkende başbakanlık yapan, TBMM başkanlığı yapan, şimdi de İstanbul büyükşehir belediye başkanı olmak isteyen arkadaş, senin ülkenin topraklarından bahsederken “Kürdistan” filan diyor.

Senin ülkenin dışişleri bakanı daha dün Kuzey Irak'ta Kürdistan şehitleri için saygı duruşu yaptı.

Elalemin ülkesi, silahlı kuvvetlerinde görev yapan eşeklerine anıt dikerken, senin hükümetinin itibarlı gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanlarına “eşek” diyor.

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Sen hâlâ “yeni askerlik sistemi acaba nedir” diye merak ediyorsun, a benim güzel kardeşim!