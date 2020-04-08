3 aylık bebekte corona virüsü çıktı!

Ukrayna Ternopol Bölgesi Coronayla Mücadele Masası tarafından yapılan açıklamada, Konuya ilişkin açıklama ile 3 aylık bebeğe yapılan corona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, “Ternopil Bölgesi'nde corona virüsüne yakalanan 3 aylık bebekten iyi haberler var. Durumu biraz daha iyiye gidiyor. Doktorlarımıza teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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UKRAYNA İSTİHBARAT SERVİSİNDE CORONA ALARMI

Ukrayna’nın Rovno şehrinde, Ukrayna İstihbarat Servisi'nde (SBU) görevli 3 kişiye yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı.

Rovno Bölgesel Yönetim Başkanı Sergey Podolin, “Ccorona virüsü testi pozitif çıkan 3 SBU görevlisi hastaneye kaldırıldı. Görev yaptıkları istihbarat ofisleri ve temas kurmuş olabilecekleri diğer istihbarat görevlileri karantinaya alındı” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde corona virüsü vakası bin 668'e, can kaybı ise 52'ye yükseldi. (İHA)