AB ile anlaşma sonrası Boris Johnson: Kaderimizin kontrolünü geri aldık

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ticaret anlaşmasının sağlanmasının ardından Başbakanlık ofisinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Johnson anlaşmanın metni henüz yayınlanmazken bunun “tüm Avrupa için iyi bir anlaşma” olduğunu savundu.

“Yılda 668 milyar Sterlin değerindeki en büyük anlaşmayı tamamladık” diyen Boris Johnson, “Bu ülkedeki işleri koruyacak, İngiltere mallarının AB pazarında kotasız, tarifesiz satılabilmesini sağlayacak bir anlaşma” diye konuştu.

Johnson, anlaşmanın ayrıca İngiltere’deki şirketlerin “Avrupalı dostlarıyla” daha da fazla iş yapmasını sağlayacak bir anlaşma olduğunu vurguladı.

Başbakan Johnson, “Paramızın, sınırlarımızın, yasalarımızın, ticaretimizin ve balıkçılık sularımızın kontrolünü geri aldık” diyerek İngiltere Parlamentosunun 30 Aralık’ta anlaşmayı oylamak toplanmayı umduğunu ifade etti.

Anlaşmaya büyük ölçüde destek vermesi beklenen muhalefetteki İşçi Partisi, “zamanı gelince” resmi açıklama yapılacağını duyurdu.

İngiltere, 27 üyeli AB’den resmi olarak ayrıldıktan 1 yıl sonra önümüzdeki Perşembe günü AB ticaret kurallarından çıkmaya hazırlanıyor. İngiltere ve AB’nin iki ayrı pazar oluşturması ve serbest dolaşımın sona ermesiyle iş dünyası için büyük değişiklikler olması bekleniyor.

Serbest ticaret anlaşmasının tam metninin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Johnson ayrıca, anlaşmanın ardından Twitter hesabından da fotoğraf paylaşarak, “Anlaşma yapıldı” notunu düştü. (İHA)

İlginizi Çekebilir Avrupa Birliği ve İngiltere anlaştı