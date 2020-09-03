ABD Başkanı Trump’tan yasa dışı çağrı: İki kez oy verin

ABD’de Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimlerine sayılı günler kala yarış giderek daha da kızışıyor. Pek çok ankette Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde kaldığı gösterilen Donald Trump, seçimlerle ilgili dikkat çeken çağrılarına bir yenisini ekledi.

North Carolina’da konuşan Başkan Trump, kendisini destekleyen seçmenleri iki kez oy vermeye çağırdı. Posta yoluyla oy kullanmanın seçimde hileye yol açacağına gönderme yapan Trump, oyunu gönderenlerin bir kez de sandığa gitmelerini istedi.

GÜVENİLİRLİK TESTİ

New York Times’ın haberine göre böylelikle sistemin güvenirliğini test etmiş olacaklarını söyleyen Trump, “Oylarını göndersinler ve sonra sandığa gitsinler. Eğer sistemleri dedikleri kadar iyiyse oy kullanamayacaklar. Eğer çizelgede görünmüyorlarsa oy kullanabilirler” dedi.

Ancak Trump’ın bu çağrısının yasa dışı olduğunu söyleyen uzmanlar, iki kez oy kullanma girişiminin pek çok karışıklığa yol açabileceği konusunda uyardı.

ERTELENSİN İSTEMİŞTİ

Posta yoluyla oy kullanmanın güvenli olmadığını öne süren Trump, 2020'nin tarihteki en isabetsiz sonuçlara yol açan seçim olacağını iddia etmişti.

Bu nedenle seçimlerin ertelenmesi gerektiğini savunan Trump, “İnsanlar düzgün ve güvenli şekilde oy verebilsinler” ifadelerini kullanmıştı.