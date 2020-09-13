ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerinden derin endişe duyuyoruz!

Pompeo “Bölge ülkeleri güvenlik, enerji ve karasularıyla ilgili sorunlara diplomatik ve barışçıl çözümler bulmalı” ifadelerini kullanarak bölgede artan askeri gerginliğin “sadece transatlantik birliğin bölünmesini görmek isteyen düşmanların işine yarayacağını” belirtti.

Güney Kıbrıs’a kısa bir ziyarette bulunan Pompeo, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde bulmuş olduğu hidrokarbon da dahil olmak üzere doğal kaynaklarını kullanma hakkı var” dedi.

GÜVENLİK MERKEZİ KURULUYOR

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Pompeo ayrıca bölgedeki güvenlik iş birliğini güçlendirme çabaları kapsamında Güney Kıbrıs’ta yeni bir eğitim merkezi kurulacağını da duyurdu.

Merkezin ABD tarafından finanse edileceğini aktaran Pompeo şu ifadeleri kullandı:

* Kıbrıs Kara, Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi -CYCLOPS- adıyla kurulacak.

* Güvenlik iş birliği, bölgede değerlerimizi paylaşmayan ülkelerin yeni zemin arayışında olduğu bir dönemde daha çok önem arz ediyor.

* Bu maksatla ABD’nin, Rusya’nın buradaki limanlardaki para aklama eylemlerinden duyduğumuz endişeyi dile getirdim.

* Kıbrıs limanlarında duran Rus gemilerinin hepsinin Suriye’de insani görevler yapmadığını biliyoruz ve Kıbrıs’la bu endişelerimizi paylaştık.

SİLAH AMBARGOSU KALDIRILMIŞTI

“2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası” olarak bilinen savunma bütçe tasarısına 2019 yılının sonlarında koyulan bir madde ile Güney Kıbrıs'a uygulanan 33 yıllık silah ambargosunun kaldırılabileceği mesajı verilmişti. Ancak ambargonun Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Rumların yaşadığı fikir ayrılıklarına denk gelmesi dikkat çekmişti.

Ekathimerini haber sitesinin haberine göre, 33 yıllık silah ambargosunun kaldırılmasını bizzat Pompeo telefonla Anastasiadis'i arayarak bildirmişti.