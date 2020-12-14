ABD’de ilk corona virüsü aşısı yapıldı

ABD'de Pfizer-BioNTech'in corona virüsüne karşı geliştirdiği aşının onaylanmasının ardından ilk aşı sabah saatlerinde yapıldı.

New York kentindeki Queens'te bulunan Long Island Tıp Merkezi’nde salgının ön saflarında yer alan yoğun bakım hemşiresi Sandra Lindsay, aşının ülkede ilk uygulandığı kişi oldu. Lindsay'e aşı Northwell Health Sağlık Hizmetleri Müdürü Michelle Chester tarafından yapıldı.

“İYİ HİSSEDİYORUM”

Lindsay aşının ardından yaptığı açıklamada, “Başka bir aşı almaktan farklı hissettirmedi. İyi hissediyorum. Ön saflarda çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umutlu hissediyorum. Rahatlamış hissediyorum” dedi.

New York Valisi Andrew M. Cuomo, ilk aşılama gerçekleşmeden hemen önce yaptığı basın toplantısında “Bunun savaşı sona erdirecek silah olduğuna inanıyorum” dedi.

TRUMP: TEBRİKLER DÜNYA

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İlk aşı uygulandı. ABD’yi tebrik ediyoruz! Tebrikler DÜNYA!” ifadelerini kullandı.

Aşının piyasaya sürülmesi, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin aşıyı Amerikalılar için 16 yaşın üzerinde acil kullanım için onaylamasının ardından bir haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Onayın ardından 2 milyon 900 bin doz aşı ülke çapında 636 bölgeye gönderilmeye başlandı. İHA-DHA