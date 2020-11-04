ABD’de Senato için yarış başa baş gidiyor! Eski astronot ve ilk trans birey seçildi

ABD’de Başkanlık seçimlerinde oy sayım işlemi tüm hızıyla sürerken, Kongre için de büyük bir çekişme yaşanıyor. ABD Kongresi’nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato için de tablo yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Temsilciler Meclisi’nin kontrolü seçimden önce çoğunluğu elinde bulunduran Demokrat Parti’nin elinde bulunuyordu. Sayım işleri devam etse de, şu ana kadar oluşan tabloda Demokratların çoğunluğu elinde tutması bekleniyor.

35 KOLTUK İÇİN YARIŞTILAR

Senato’nun kontrolü ise 53’e 45 olarak çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi Parti’deydi. Senato için yarış kritik eyaletlerdeki durumun başa baş olması nedeniyle daha kıyasıya gidiyor. Senatörlerin görev süresi 6 yıl olması sebebiyle bu seçimlerde 35 koltuk için oy kullanıldı.

Şu ana kadar oluşan tabloda 100 koltuk bulunan Senato’da Cumhuriyetçilerin 47-45 üstünlüğü bulunuyor.

ESKİ ASTRONOT VE İLK TRANS BİREY

ABD medyası kazanan Senatörlerin de isimlerini açıklıyor. Buna göre Cumhuriyetçilerin Senato’daki çoğunluk lideri Mitch McConnell ve Trump’a yakın isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham, bir kez daha seçilmeyi başardı.

NASA’da görev yapan eski astronot Mark Kelly de Senato’ya girmeyi başaran isimler arasına katıldı. Arizona’dan seçime katılan 56 yaşındaki Kelly, Cumhuriyetçi rakibi Martha McSally’yi geride bırakmayı başardı. Kelly oyların yüzde 53.4’ünü alırken, McSally’nin oy oranı yüzde 46.6’da kaldı.

En fazla erken oyun kullanıldığı seçimlerde başka ilkler de yaşandı. 30 yaşındaki trans birey Sarah McBride, Delaware Eyalet Senatosu’na seçildi. Ülke genelinde bir eyalet senatosuna seçilen ilk trans birey olan McBride, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Başardık, çok teşekkürler. Umarım bu seçim demokrasimizin trans çocuklar için de büyük ve yeterli olduğunu gösterir” ifadelerini kullandı.