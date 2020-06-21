ABD’de vaka artışı sürüyor! Beyaz Saray hazırlık yapıyor

Peter Navarro, CNN’e yaptığı açıklamada, sonbaharda ikinci bir corona virüsü dalgasının gelebileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ancak ikinci dalganın kesin bir bilgi değil, bir beklenti düzeyinde olduğunu belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Navarro, “Sonbaharda potansiyel sorunlarla karşılaşacağımız tahminiyle stoklarımızı dolduruyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadesini kullandı.

VAKA SAYISI YÜZDE 15 ARTTI

ABD’de son dönemde vaka sayılarında artış görülüyor. Ülke çapındaki toplam vaka sayısı son iki hafta içerisinde yüzde 15 arttı.

Güney, batı ve orta bölgelerdeki 18 eyalette vaka sayılarındaki artış sürüyor. Dün yeni eyalette bugüne kadarki en yüksek günlük yeni vaka sayısı görüldü. Geçen hafta içerisinde de beş eyalet bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı açıklamıştı.

Bununla birlikte corona virüsü nedeniyle görülen can kayıpları ise azalıyor. Cumartesi günü itibarıyla iki haftalık ortalama can kaybında yüzde 42’lik bir gerileme oldu.

ʻʻ Worldometers'in verilerine göre, ABD genelinde corona virüsü salgınından kaynaklı ölü sayısı 122 bini, vaka sayısı ise 2 milyon 342 bini aştı.

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