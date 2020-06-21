Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’de vaka artışı sürüyor! Beyaz Saray hazırlık yapıyor

ABD'de yedisi dün olmak üzere, son bir hafta içerisinde 12 eyalette günlük yeni vaka sayısı rekor düzeye çıktı. Beyaz Saray Ticaret ve İmalat Politikaları Direktörü Peter Navarro, sonbaharda yaşanacağı düşünülen salgının ikinci dalgası için hazırlık yaptıklarını söyledi.

20:02 -
Haberler Dünya
ABD’de vaka artışı sürüyor! Beyaz Saray hazırlık yapıyor

Peter Navarro, CNN’e yaptığı açıklamada, sonbaharda ikinci bir corona virüsü dalgasının gelebileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ancak ikinci dalganın kesin bir bilgi değil, bir beklenti düzeyinde olduğunu belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Navarro, “Sonbaharda potansiyel sorunlarla karşılaşacağımız tahminiyle stoklarımızı dolduruyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadesini kullandı.

VAKA SAYISI YÜZDE 15 ARTTI

ABD’de son dönemde vaka sayılarında artış görülüyor. Ülke çapındaki toplam vaka sayısı son iki hafta içerisinde yüzde 15 arttı.

Güney, batı ve orta bölgelerdeki 18 eyalette vaka sayılarındaki artış sürüyor. Dün yeni eyalette bugüne kadarki en yüksek günlük yeni vaka sayısı görüldü. Geçen hafta içerisinde de beş eyalet bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı açıklamıştı.

Bununla birlikte corona virüsü nedeniyle görülen can kayıpları ise azalıyor. Cumartesi günü itibarıyla iki haftalık ortalama can kaybında yüzde 42’lik bir gerileme oldu.

ʻʻ
Worldometers'in verilerine göre, ABD genelinde corona virüsü salgınından kaynaklı ölü sayısı 122 bini, vaka sayısı ise 2 milyon 342 bini aştı.
İLGİLİ HABERÇin'den korkutan corona virüsü iddiası: 20 yıl yaşayabilir!Çin'den korkutan corona virüsü iddiası: 20 yıl yaşayabilir! İLGİLİ HABERBrezilya'da corona virüsünden ölenlerin sayısı 50 bini aştı!Brezilya'da corona virüsünden ölenlerin sayısı 50 bini aştı!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more