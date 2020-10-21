ABD’li ırkçı general görevden alındı

Merkezi Stuttgart’ta bulunan Avrupa ve Afrika’daki ABD Deniz Kuvvetleri’nden sorumlu general olan Stephen Neary bu göreve 8 Temmuz tarihinde getirilmişti. Son dönemlerde siyahilerin polis şiddetine maruz kalması ve birçok polis şiddetinin ölümle sonuçlanması üzerine Deniz Piyadeleri Komutanı General David Berger, Kolorduya “Doğrudan veya dolaylı, kasıtlı veya kasıtsız” önyargıların hoş görülmeyeceği yönünde bir açıklama yapmıştı.

Amerikan ordusunun Deniz piyadelerinde 82 generalden yedisi siyah. Albay James T.Lulo yeni bir komutan atanana kadar ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Kuvvetleri'nin vekil komutanı olarak görev yapacak.