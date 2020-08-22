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ABD’nin başkentinde bir Türk şerif!

ABD'de başkent Washington yakınlarında bulunan tarihi Falls Church şehrinin Şerif Departmanı'nın başındaki isim Türk kökenli Metin 'Matt' Çay oldu.

13:05 -
Haberler Dünya
ABD’nin başkentinde bir Türk şerif!

20 yıldır Virginia eyaletinde emniyetin farklı bölümlerinde çalışan Metin ‘Matt’ Çay, Falls Church Şerifi´nin sağlık sorunları nedeniyle emekli olmasından sonra geçici olarak göreve getirildi.

Her dört yılda bir seçilen pozisyon için seçimler Kasım 2021’de gerçekleşecek. Çay´ın önümüzdeki yıl seçimlere katılması bekleniyor.

Polis departmanı bulunmasına rağmen Falls Church Şerif Departmanı bölgede mahkeme güvenliğinden, mahkumların ulaşımından, trafik kontrolü, özel etkinlikler ve trafik eğitimi gibi alanlardan sorumlu. (DHA)

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