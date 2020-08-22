ABD’nin başkentinde bir Türk şerif!

20 yıldır Virginia eyaletinde emniyetin farklı bölümlerinde çalışan Metin ‘Matt’ Çay, Falls Church Şerifi´nin sağlık sorunları nedeniyle emekli olmasından sonra geçici olarak göreve getirildi.

Her dört yılda bir seçilen pozisyon için seçimler Kasım 2021’de gerçekleşecek. Çay´ın önümüzdeki yıl seçimlere katılması bekleniyor.

Polis departmanı bulunmasına rağmen Falls Church Şerif Departmanı bölgede mahkeme güvenliğinden, mahkumların ulaşımından, trafik kontrolü, özel etkinlikler ve trafik eğitimi gibi alanlardan sorumlu. (DHA)