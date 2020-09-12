ABD’ye kaçmak zorunda kalan Çinli virologtan dikkat çeken corona iddiası: Virüs insan yapımı

Tüm dünyada kabus haline gelen corona virüsünün nasıl ortaya çıktığıyla ilgili tartışmalar sürerken Çin’in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi’nden ABD’ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, önemli bir iddia ortaya attı.

BİLİMSEL KANIT SUNACAĞINI AÇIKLADI

Dr. Li-Meng Yan, Pekin yönetiminin coronayı örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü. Çin’in virüse dair kendisine ait verileri sildiğini belirten Yan, iddialarını kanıtlamak için bilimsel veriler sunacağını açıkladı.

“VİRÜSÜN HAYVAN PAZARINDAN ÇIKTIĞI ALDATMACA”

Dr. Yan, Covid-19’un Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından çıktığı iddialarının yalan ve aldatmaca olduğunu savundu.

Yan, katıldığı TV programı Loose Women’da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Virüs Wuhan’daki hayvan pazarından, yani doğada ortaya çıkmadı. Bu aldatmaca. Genom dizisinde insan parmak izi var gibi. Buna dayanarak bu şeyleri tanımlayabilirsiniz.

*Bu kanıtı, insanlara bunun neden Çin’deki laboratuvardan geldiğini, neden yapanların kendileri olduğunu anlatmak için kullanacağım. Açıkladığım verileri, biyoloji bilginiz olmasa dahi anlayabileceksiniz.

“TÜM VERİLERİMİ SİLDİLER”

Dr. Yan, ABD’ye kaçmadan önce Çin hükümetinin sahip olduğu tüm verileri sildiğini öne sürdü. Yan, “Sahip olduğum tüm verileri sildiler. Böylece hakkımda dedikodu yayarak yalancı olduğumu söyleyebilecek, hiçbir şey bilmediğimi söyleyebileceklerdi” ifadelerini kullandı.

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 921 bin 115'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 739 bin 407'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 652 bin 103'e ulaştı.