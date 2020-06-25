AB’nin taslak listesi ortaya çıktı! Türkiye de listede

Euronews’deki habere göre, Brüksel’deki toplantılar sürerken AB’nin kapılarını açacağı ülkeler resmi olmayan kaynaklara göre belli oldu.

1 Temmuz’dan itibaren pek çok Avrupa Birliği ülkesi dışarıdan gelecek kişileri kabul etmeye başlayacak.

Ancak merak edilen konu AB’nin hangi ülkelere sınır kapılarını açmayacağı.

2.4 milyondan fazla vaka bulunan ABD’ye uygulanan yasağın devam edeceği kulislerde konuşulurken Euronews’ün adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre diplomatlar henüz kesin bir karara varamadı.

Cuma günü yapılacak toplantıda konuyla ilgili tartışmaların devam etmesi bekleniyor.

Ancak yine Euronews’ün ulaştığı taslak listeye göre Brezilya, Katar, ABD ve Rusya’ya sınırların açılması beklenmiyor.

TÜRKİYE LİSTEDE

1 Temmuz’a yetişmesi gereken listenin ise bu tarihe kadar kesinleşip kesinleşmeyeceği bilinmiyor.

AB’nin taslak listesinde kapıların açılması beklenen ülkeler ise şöyle:

Vatikan, Monako, Karadağ, Andorra, Sırbistan, Bosna Herkes, Ukrayna, Arnavutluk, Türkiye, Kosova, Kuzey Kore, Türkmenistan, Vietnam, Çin, Tayland, Myanmar, Moğolistan, Japonya, Güney Kore, Gürcistan, Bhutan, Lübnan, Endonezya, Özbekistan, Hindistan, Tacikistan, Kazakistan, Palau, Yeni Zelanda, Avustralya, Dominik, Bahamalar, Uruguay, Jamaika, Küba, Guyana, Paraguay, Venezuela, Kosta Rika, Kanada, Angola, Tunus, Namibya, Uganda, Mozambik, Mısır, Cezayir, Fas, Etiyopya, Zambiya.