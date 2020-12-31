Almanya’da kafeler corona test merkezi oldu: 20 dk içinde sonuç çıkıyor

Corona virüsü vakalarında artışın devam ettiği Almanya'da, laboratuvarların ve test merkezlerinin yoğun ve sonuç alma sürelerinin çok uzun olması nedeniyle ilginç bir uygulamaya imza atıldı.

Başkent Berlin'deki kafe ve restoran gibi işletmeler Covid-19 test merkezlerine dönüştürüldü. Söz konusu merkezlerde hızlı corona virüsü testi yapılmasına resmi kurumlar tarafından izin veriliyor.

TÜRK KAFESİ DE DÖNÜŞTÜ



Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde de salgın tedbirleri kapsamında kapatılan ve Covid-19 test merkezine dönüştürülen bir kafe mevcut.

İki doktor, iki hemşire ve dört sağlık uzmanının görev yaptığı kafede, Dr. Aslan Çiçek yönetiminde hızlı test yapılıyor. İsteyen herkes 35 euro karşılığında hızlı Covid-19 testi yaptırabiliyor. Sonuçlar ise 20 dakika içerisinde teslim ediliyor. Yurt dışına çıkmak isteyenler de biraz daha fazla ücret ödeyerek detaylı bir PCR testi yaptırabiliyor.

‘BİZ İNSANLARA GİDELİM DEDİK’

Test merkezinde görevli sağlıkçı Berkan Ünal, laboratuvarlara uzak kalan yerleşim bölgelerinde yaşayanların test yaptırmakta zorlandığını belirterek, “İnsanlar bize gelemiyorsa biz onlara gelelim dedik. Çünkü aralarında yaşlı ve hastalar da var. Bulduğumuz çözüm önerisini buradaki yetkililere sunduk. Böylelikle bu kafeyi hızlı test merkezine dönüştürdük” dedi.

Berlin'in farklı yerlerinde 10 civarında hızlı test merkezi açıldığını bildiren Ünal, ülke genelinde kabul gören testleri kullandıklarını ve söz konusu testlerin yüzde 95-98 arasında doğruluk payı olduğunu aktardı.

POZİTİFSE BAKANLIĞA BİLDİRİLİYOR



Test merkezine dönüştürülen kafedeki hızlı test süreci ise şöyle gerçekleştiriliyor:

Hızlı corona testi yaptırmak isteyenler ücretini ödedikten sonra form dolduruyor ve yaklaşık 20 dakika içinde test sonuçlarını teslim alıyor. Sonuçlar pozitif çıkarsa Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor. (İHA)

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