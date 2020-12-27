Almanya’dan corona virüsü aşısı kararı: Önce halk sonra Merkel

Almanya’da BioNTech aşısı, bugün bütün eyaletlerde yapılmaya başlandı. Yaklaşık 151 bin aşı ile 75 bin kişi aşılanacak ve ikinci doz aşılar, birinci dozu alanlar için saklanacak. Alman hükümeti, öncelikle Cumhurbaşkanı Steinmeier ya da Başbakan Merkel'in değil, halkın aşılanacağını açıkladı.

İLK HEDEF, RİSK GRUPLARI

Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Öncelikli hedefimiz, virüse karşı savunmasız olanları aşılamak. Kamuoyunun dikkatini çekmek için Başbakan ya da bakanların önce aşı olması ise, ancak aşıdan şüphe duyulması halinde olurdu. O zaman halka güven vermek için öncelikle aşı olmamız gerekebilirdi. Şimdi böyle bir durum yok” açıklaması yaptı.

BİZDE İSE TAM TERSİ OLUYOR

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk kendisinin aşı olacağını açıklamıştı.

Almanya'da öncelikle yüksek risk grubunda olan 80 yaş ve üzerindekiler ve yaşlı bakım, acil bakım servis personeli aşılanıyor. İlk doz aşı olanlara, ikinci doz 21 gün sonra yapılacak ve ikinci doz aşılar yine eksi 70 derecede korunmaya devam edilecek. Yani ikinci doz, başka birine “ilk doz olarak” yapılmayacak. Böylece, daha az kişiye ama tam koruma sağlanacak.

AŞIYI SAKIN SALLAMAYIN

Bu arada aşının kullanmadan önce kesinlikle sallanmaması gerektiği vurgulandı. Aşıyı uygulayan bazı kişilerin alışkanlık üzerine önce tüpleri salladığına dikkat çekilirken, BioNTech aşısında bunun kesinlikle yasak olduğu açıklandı. Aşı uzmanı Peter Kremsner, aşının ikinci dozunun üç haftadan erken olmaması gerektiğini ve mecburi durumlarda bunun iki haftaya düşebileceğini söyledi.

Kremsner, üç haftalık sürenin ise uzatılabileceğini, ikinci dozun bir – iki ay sonra yapılmasının da koruma sağlayacağını vurguladı. İkinci dozdan 7 gün konra ise aşının tam koruma sağlayabileceğine değinildi.

KİMLER AŞILANMAYACAK?

Her şeyden önce hafif bir üşütme aşıya engel değil. Ancak ateşi 38.5'un üzerinde olanlar aşılanmayacak ve iyileşmeleri beklenecek.

Yüksek ve ağır alerji riski taşıyanlar da aşılanmayacak.