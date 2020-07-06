Almanya’dan remdesivir itirafı!

Dünyanın pek çok ülkesinde gevşetilen Covid-19 tedbirlerinin ardından yeniden yükselişe geçen salgın ülkeleri aşı ve ilaçlara erişim konusunda yarışa soktu.

Almanya’da geçtiğimiz hafta bir et kesimhanesinden yayılmaya başlayan virüs sonrası ülkede küçük çapta panik yaşanmıştı.

Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, “Şu anda elimizde büyük bir envanter yok. Yalnızca birkaç yüz doza sahibiz” dedi.

Spahn, remdesivir adlı ilacın Avrupa’da üretilmesi için çalıştıklarını belirtti. İlacın üreticisi Gilead firmasının Avrupa’da henüz bir üretim tesisi bulunmuyor.

ALMANYA’DA SON DURUM

Dünya genelinde en çok vakaya sahip ülkeler sıralamasında Türkiye’den sonra 15. ülke olarak yer alan Almanya’da 197 binden fazla vaka tespit edildi.

182 binden fazla kişi tedavi edilirken 9 binden fazla kişi de can verdi.

Ülkede yaklaşık 19 bin 800 aktif vaka bulunduğu tahmin ediliyor.

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir. Laboratuvar testleri remdesivir’in SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. İlaç, 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı. İlaç güvenli olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Ebola virüsü gibi filovirüslere karşı özellikle etkili değildi.

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