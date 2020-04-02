Corona ölümlerinin arttığı ülkede flaş gelişme! Devlet sebze haline el koyup morga çevirdi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor.

DEVLET EL KOYDU

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan meyve-sebze haline devlet tarafından el konuldu. Paris Valiliği, tarafından yapılan açıklamada halin corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında morga dönüştürüleceği açıklarken, yetersiz kalan morg sayısı nedeni ile böyle bir karar alındığını bildirdi.

Valilik, yarın itibari ile halin morg olarak kullanılmaya başlanacağını belirtirken, “Bu şekilde ölenlerin gömülene veya yakılana kadar insanlık onuruna yakışır şekilde saklanması sağlanacak” açıklamasında bulundu.

2003 YILINDA DA MORG YAPILMIŞTI

Paris'te bulunan meyve-sebze hali 4 bin 200 metrekarelik bir alana sahipken, 2003 yılında aşırı sıcaklar nedeni ile hayatını kaybedenler için de morg olarak kullanılmıştı.

4 BİN 32 KİŞİ ÖLDÜ

Fransa’da son verilere göre corona virüsü nedeniyle 4 bin 32 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 60 bine yaklaştı. İHA

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