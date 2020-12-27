Avrupa, corona virüsüne karşı aşılanmaya başladı

Avrupa Birliği, 2021 yılının sonuna kadar devam edecek Covid-19 aşılama programını bugün başlattı…

Resmi olarak başlayan süreçte Avrupa Birliği, bölgedeki 450 milyondan fazla insan için farklı tedarikçilerden 2 milyardan fazla doz siparişi temin etti.

Birleşik Krallık, Sırbistan ve İsviçre gibi AB üyesi olmayan ülkelerde aşılama süreci başlarken bugün yabancı ajanslara ve medya kuruluşlarına yansıyan haber ve açıklamalarda aşılama programının sorunsuz devam ettiği kaydedildi.

ALMANYA

Cumartesi günü aşılama sürecinin başladığı Almanya’da ilk olarak bakım evlerinde aşı yapıldı. Bugün aşılar ülke genelindeki nüfusa da aşı yapılmaya başlandı. Ülkede 1 milyon insana yetecek 2 milyon dozluk aşının Ocak ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.

FRANSA

Fransa’da da aşı süreci başladı. Paris’te başlayan aşı programı kapsamında ülkede aşı olan ilk insan, bir devlet hastanesinde uzun süredir tedavi olan 78 yaşındaki bir kadın oldu.

İTALYA

Başkent Roma’daki Spallanzani Hastanesi’nde çalışan 3 sağlık çalışanı aşı oldu. Önümüzdeki günlerde ülke genelindeki yaklaşık 300 noktaya 480.000 doz aşı gönderilmesi bekleniyor.

İSPANYA

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği İspanya’da 96 yaşındaki bir huzur evi sakini ile hemşireye aşı yapıldı. Madrid yakınlarındaki Guadalajara’da devam eden aşılama sürecinin gelecek hafta hız kazanması bekleniyor. Yetkililer gelecek hafta 350.000 doz aşı yapılacağını açıkladı.

POLONYA

Polonya’da Varşova’da 5 sağlık çalışanına aşı yapıldı. Bugün de 250-300 sağlık çalışanına aşı yapılması bekleniyor. Gelecek hafta da diğer şehirlerde aşılama sürecinin devam edeceği açıklandı.

HOLLANDA

Pfizer/BioNTech’in gönderdiği 10.000 dozluk aşı ülkeye ulaştı. Fakat ilk aşılar 8 Ocak’ta bakım evi çalışanlarına, hemşirelere ve engellilere bakanlara yapılacak.

BELÇİKA/LÜKSEMBURG

Ülke genelinde aşı süreci 28 Aralık’ta başlayacak.

İSVEÇ/DANİMARKA/İZLANDA/NORVEÇ

İsveç ve Norveç’e 10.000 doz aşı gönderilecek. Norveç’te ilk olarak bakım evlerinde çalışanlar ve kalanların aşı olması beklenirken Danimarka’da da risk grubunda olan ve bakım evlerinde çalışanlara öncelik verileceği ve ilk aşamada 40.000 doz aşı yapılacağı belirtildi. İzlanda’da ise yeni yılın ilk günlerinde 10.000 doz aşı yapılacağı duyuruldu.

PORTEKİZ

Portekiz’de Lizbon ve Porto’daki iki, Coimbra’daki ise tek büyük hastanede görevli sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı bugün. Ülke genelinde yıl sonuna kadar 80.000 Pfizer/BioNTech aşısı yapılacak.

MACARİSTAN

Cumartesi günü aşı sürecine başlayan ve diğer AB ülkelerinden önce davranan Macaristan’da devlet ajansı MTI 4.875 insana yetecek kadar aşı sağlandığını duyurdu.

AVUSTURYA

Avusturya’da 80 yaşın üzerindeki 3 kadın ve 2 erkeğe Viyana’da aşı yapıldı. Bu törene Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da katıldı.

BULGARİSTAN

Bulgaristan’da Sofya, Plovdiv ve Burgaz da ilk aşılar vuruldu. 9.750 doz aşının gelmesinden sonra bugün sürecin başladığı belirtildi.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan’da aşı olan ilk insan Zagrep’teki bir bakımevinde yaşayan bir kişi oldu. Bugün ülke genelinde başta bakım evleri ve sağlık çalışanları olmak üzere 2.000 kişiye aşı yapılması bekleniyor.