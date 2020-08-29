Avrupa’da rezalet: Kuran yakıp videoya çektiler, ülke karıştı

Medeniyet, tolerans ve demokrasinin öne çıktığı İskandinavya’da skandal görüntüler ortaya çıktı… İsveç’in güneyinde yer alan ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın komşusu olan Malmö’de dün akşam saatlerinde çekilen görüntüler ülkede infial yarattı.

Göçmen ve mülteci sayısının yüksek olduğu ve 2017 verilerine göre her 3 kişiden 1’inin başka bir ülkede doğduğu Malmö’de bir grup aşırı sağcı dün gece saatlerinde bir Kuran alarak önce tekmeledi ve daha sonra da yaktı. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca normalde pek ciddi bir sorunla karşılaşılmayan ülke karıştı.

GECE BOYUNCA TANSİYON YÜKSEKTİ

Aşırı sağcıların bu hamlesine tepki gösteren yüzlerce gösterici sokağa çıkarak, bu konuyla ilgili soruşturma açılmasını ve olayın peşinin bırakılmaması çağrısında bulundu.

Göstericiler lastik yakarak polise taş fırlatırken olaylar gece boyunca devam etti. Malmö polisi, “Bu olayı kontrol altına almaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

İsveç basını, Danimarka’daki aşırı sağcı parti Hard Line’ın lideri Rasmus Paludan’ın Malmö ziyaretinin engellenmesi sonrasında aşırı sağcıların bu eylemi gerçekleştirdiğini yazdı.