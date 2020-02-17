Avrupa’dan kritik karar! Libya için deniz gücü gönderecekler

Libya’daki iç savaşta kullanılan silahların Akdeniz’i geçerek savaş alanına ulaşmasını engellemek isteyen Avrupa Birliği harekete geçti.

Akdeniz’deki silah kaçakçılığı trafiğini kontrol etmek için bölgeye donanma gücü göndermeyi planlayan Avrupa Birliği, Avusturya’yanın vetosunu kaldırmasının ardından planı devreye koymak için çalışmalara başladı.

Birlikten yapılan açıklamada, BM tarafından tanınan ve Türkiye’den askeri destek alan Serrac hükümeti ile de anlaşıldığı belirtildi.

“OPERASYON SPOHIA”

Dış İlişkiler Sorumlusu Josep Borrell, iç savaştaki Libya’nın kaderinin Türkiye ve Rusya’ya bırakılamayacağını belirttiği açıklamasında “Libya’ya silah akmasını engelleyeceğiz” denildi.

Öncelikle uluslararası sularda görev yapacağı belirtilen donanma gücünün Libya ya da Mısır karasularına girmeyeceği belirtildi. Mart ayında başlaması beklenen görevin ‘Sophia Operasyonu’ adını taşıdığı öğrenildi.