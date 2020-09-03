Avrupa’nın en büyük genelevi ‘Pascha’ iflas etti!

Her kata bir ülkenin adının verildiği, bir dönem bir katına da Türkiye adı verilen genelevi işleten şirketin genel müdürü Armin Lobscheid, Köln Asliye Hukuk Mahkemesi'ne iflas başvurusunu verdi.

Günde ortalama 150 seks işçisinin çalıştığı genelev, corona nedeniyle 5 aydır kapalı olup yardımlar da yetersiz kalınca kirasını ödeyememeye başladı.

BANKALARI ELEŞTİRDİ

Genel Müdür Lobscheid, “Her 14 günde bir iki hafta erteleyerek gittik. Ama duvara dayandık. Bankalar bize yardımcı olsaydı belki bu durumdan dönebilirdik ve yıl sonunda yeniden açılış yapabilirdik” diye konuştu.

Pascha'da 126 özel oda, bir restoran, güzellik merkezi, butik, çamaşırhane, güneşlenme merkezi, büfe gibi yerlerin dışında kendi özel gazeteleri bile vardı.

Birçok ülkeden seks işçilerinin çalıştığı yerde, “Memnun kalmayanların parası iade” sözü geçerliydi ve memnun kalmayanlar, bunu gerekçelendirip paralarını geri alıyordu.