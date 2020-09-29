Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye çatışmada taraf değil!

Türkiye’nin bölgede dengeleyici bir rolünün olduğunu söyleyen İlham Aliyev, çatışma sürecinde Ermenistan’ın yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Reuters’ta yer alan habere görei Aliyev ayrıca Dağlık Karabağ’da görev yapan F-16 uçağının olmadığını ve bölgede hiç Suriyeli savaşçının bulunmadığını belirtti.

ERMENİSTAN’IN “TÜRKİYE” İDDİASI YALANLANDI

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini iddia etmiş, söz konusu iddia hem Türkiye hem de Azerbaycan tarafından yalanlanmıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaya ilişkin “Ermenistan’a ait savaş uçağını biz vurmadık. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin” ifadesini kullanırken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından “Azerbaycan arazisinde F-16 savaş uçağı yoktur” açıklaması yapıldı.

ERMENİSTAN BAŞBAKANI: TÜRKİYE’Yİ DAHİL ETMEYİN

Önceki gün Ermenistan Başbakanı Paşinyan uluslararası kamuoyuna seslenerek, “Türkiye'yi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilime dahil etmeyin” çağrısında bulunmuştu. Paşinyan, Türkiye'nin herhangi bir hamlesinin bölgede ve komşular arasında yıkıcı sonuçları olabileceğini dile getirmişti.

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