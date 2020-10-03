Azerbaycan: Ermenistan birlikleri ağır kayıplara uğruyor

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlar 6'ncı gününde devam ederken Ermenistan ordusunun kayıpları artıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusu yeni üsler kurarak ve bölgeyi düşman güçlerinden temizleyerek belirli yönlere doğru hareket etti” denildi.

ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDILAR

Açıklamada, 27 Eylül'den 2 Ekim yerel saatle 20:00'ye kadar Ermenistan birliklerinin ağır kayıplara uğradığı belirtilerek Ermenistan’ın tüm cephe boyunca mevzilerinden ve bölgenin önemli bölgelerinden çekilmek zorunda kaldığı duyuruldu.

ÇOK SAYIDA ASKERİ TEÇHİZAT İMHA EDİLDİ

Bakanlık, 27 Eylül-2 Eylül tarihleri arasında Ermenistan'a ait toplam 230'a yakın tank ve diğer zırhlı araç, 250 topçu, roketatar, havan, 38 hava savunma sistemi, 10 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130’dan fazla araç ve 1 Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminin imha edildiğini bildirdi.

“AZERBAYCAN’A OLAN DESTEĞİMİZİ KİMSE YARGILAMASIN”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u da etiketleyerek destek mesajı paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Azerbaycan'la bir milletiz.

* İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız.

* Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın.

* Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz. İHA