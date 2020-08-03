Azerbaycan’da son 24 saatte 241 yeni vaka…

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü salgınında ülke genelinde son 24 saatte 241 yeni vaka tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 647 kişi ise iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 32 bin 684'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 468'e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 27 bin 760 olurken, şu ana kadar 744 bin 837 kişiye corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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