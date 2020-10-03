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Başkanlık düellosunu corona kazandı! 11 kişide pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüsüne yakalanması, gözleri temas kurduğu kişilere çevirdi. Trump'ın rakibi Biden'la karşı karşıya geldiği canlı yayından 11 kişinin corona testleri pozitif çıktı.

Sozcu.com.tr
11:03 -
Haberler Dünya
Başkanlık düellosunu corona kazandı! 11 kişide pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın corona virüsüne yakalanmasının yankıları sürüyor. Trump’ın tedavisi Walter Reed Askeri Hastanesi'nde devam ederken, Başkan’ın son dönemde temas kurduğu kişilerin durumu da merak konusu oldu.

Trump ve rakibi Joe Biden, Kasım ayındaki seçimler öncesi geçtiğimiz günlerde ilk kez kamuoyunun karşısında kozlarını paylaşmıştı. Gazeteci Chris Wallace'ın moderatörlüğünü üstlendiği tartışmaya Trump'ın sık sık Biden'ın sözünü kesmesi ve tarafların birbirlerine hakaret etmesi damga vurmuştu.

BIDEN TEMİZ ÇIKTI

Söz konusu canlı yayında görev alan 11 kişide corona virüsüne rastlandığı ortaya çıktı. Vakaların kim olduğu açıklanmazken, temas kurdukları kişilerin incelendiği öğrenildi.

Biden ve Trump ilk kez televizyonda kozlarını böyle paylaşmıştı.

Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden ise, Trump’ın corona olduğunun ortaya çıkmasının ardından hemen test yapıldığını açıklamıştı. Biden ve eşinin sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

ÇOCUKLARI VE PENCE NEGATİF

Trump'ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından yakın çevresindekilere test yapıldığı bildirildi. Trump'ın küçük oğlu Barron, kızı Ivanka ve eşi Jared Kushner'in testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Mike Pence.

Başkan Yardımcısı Mike Pence'e ve eşine de test uygulanırken, sonuçları basın danışmanı Devin O'Malley açıkladı.

O'Malley'nin açıklamasında, “Pence ve eşine yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır. Başkan Yardımcısı Pence'in durumu gayet iyi ve Trump çiftinin bir an önce iyileşmesini diliyor” denildi.

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