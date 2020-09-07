Belarus sokakları yeniden karıştı! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle sokağa inen halk protestolara devam ediyor.

Muhalifler 4 Ağustos'ta bugün yapılması planlanan miting için halka çağrıda bulunmuş, mitingin adını ise “Birlik Mitingi” olarak duyurmuştu.

Çağrının ardından bugün başkent Minsk'e ülkenin dört bir yanında binlerce kişi gelerek gösterilere katıldı. Belarus İçişleri Bakanlığı, yürüyüşlerin yasal olmadığını açıklamış ve başkentte sıkı önlemler almıştı.

GÖSTERİCİLER LUKAŞENKO’NUN KONUTUNA YÜRÜDÜ

Tüm engellere rağmen bir araya gelen binlerce gösterici Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun konutuna doğru yürüdü.

Konuta 2 kilometre mesafede polis engeliyle karşılaşan göstericiler, burada Lukaşenko aleyhine sloganlar atarak istifa çağrısında bulundu.

MUHALİFLERE GÖRE 300’E YAKIN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis bugün yapılan yürüyüş sırasında biri basın mensubu olmak üzere toplam 76 kişiyi gözaltına almıştı. Muhalifler ise Minsk'in yanı sıra Grodno ve Vitepsk şehirlerinde de gözaltına alınanların olduğunu açıklamıştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada protestoların izinsiz olduğunu hatırlatarak gösterilerde bazı kişilerin hafif yaralandığı ve 100 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Muhalefet tarafından yapılan açıklamada ise bakanlığın verdiği rakam yalanlanarak yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Hukukçular net rakam için veri toplamaya devam ettiklerini aktardı.

DAĞILMAYAN GRUBA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Gösteriler sırasında yağmurun başlaması ile protestoculardan bazıları gösterilerden ayrılırken bir kısım gösterici ise Lukaşenko'nun konutunun çevresinde gösterilerine devam etti.

Belarus polisi tarafından yapılan anonslara uymayan göstericilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi. (İHA)

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