Belarus’ta Lukaşenko’dan yaptırım yanıtı: Bize diz çöktüreceklerini zannettiler

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'a yaptırım kararı alan Litvanya ve Polonya'ya rest çekerek, “Bize diz çöktüreceklerini, tanklarla, roketlerle korkutacaklarını zannettiler” dedi.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde hile yapıldığını iddia eden muhalefete komşu ülkelerden destek gelmesi üzerine Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan sert tepki geldi.

LİTVANYA VE POLONYA’YA KARŞI YAPTIRIM

Belarus’un Orşa kentinde faaliyet gösteren bir tesiste incelemelerde bulunan Lukaşenko, Litvanya ve Polonya’nın ülkesine yaptırım kararı almasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

*Bize diz çöktüreceklerini, tanklarla, roketlerle korkutacaklarını zannettiler. Bakalım kim kimi korkutuyor.

*Yaptırım neymiş onlara göstereceğiz. Hükümete, Litvanya limanlarında bazı değişiklikler için talimat verdim. Litvanya ve Polonya mallarının akışı yüzde 30 oranında Belarus limanları üzerinden gerçekleşiyor.

“COVİD-19 AŞISINI İLK BİZ KULLANACAĞIZ”

Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus bilim adamları tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen “Sputnik-V” aşısı ile ilgili Rusya’ya övgüde bulunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konu üzerinde görüşme yaptıklarını ve prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Lukaşenko, aşının dünyada ilk kez Belarus’ta halka uygulanacağını açıkladı. İHA

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