Biden’ı tebrik etmeyen liderler gündem oldu: Erdoğan, Trump’tan çok faydalanmıştı

ABD’nin merakla beklediği başkanlık yarışında Cumhuriyetçiler’in adayı ve mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ı geride bırakan Demokratlar’ın adayı Joe Biden zaferini ilan etti. Ülke standartlarına göre uzun ve sancılı bir seçim süreci geçiren ABD’de Trump sandıktan çıkan sonuçlara itiraz edeceğini sık sık açıklayarak seçimlere hile karıştırıldığını duyursa da birçok ülke şimdiden Biden’ı tebrik etmeye başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Başbakanı Merkel, İsrail Başbakanı Netanyahu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg gibi isimler Biden’ı tebrik ederken Türkiye, Rusya, Kuzey Kore, Çin, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerden Demokratlar’ın adayına bir mesaj ulaşmadı.

Bu durum ABD kamuoyunun da gündemine oturdu… ABD merkezli medya kuruluşları Bloomberg ve CNN International, Biden’ı tebrik etmeyen liderleri sıralayarak, “Liderlerin Biden’ı yavaş bir şekilde tebrik etmesi Biden’ın en büyük endişesi olabilir” yorumunu yaptı.

“TÜRKİYE GİNE’Yİ TEBRİK ETTİ BIDEN’I ETMEDİ”

Merkezi New York’ta bulunan Bloomberg, bazı ülke liderlerinin Biden’ı tebrik etmemesinin uzun vadede sorun yaratabileceğini aktardı. Bloomberg, “Demokrat Joe Biden’a zaferi dolayısıyla tebrikler yağarken bazı dünya liderleri dikkat çekici bir şekilde sessiz. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin lideri Şi Cinping gibi isimler henüz Biden’ı tebrik etmedi. Bu sessizlik Biden’ın karşılacağı diplomatik zorlukları gözler önüne seriyor” yorumunu yaptı.

Bloomberg Biden’ı tebrik etmeyen liderleri sıralarken, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yer ayırdı. Iain Marlow imzalı haberde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump’ın Orta Doğu’ya alışılmadık yaklaşmından çok ciddi şekilde faydalandı. Türkiye pazar günü Batı Afrika ulusu Gine’deki seçimler ile ilgili tebrik mesajı yollarken, Trump’ın henüz bir kanıt göstermeden seçimlere karşı çıkmaya devam ettiği süreçte bir tebrik göndermedi. Erdoğan şu ana kadar Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için yaptırımlardan uzak durmayı başardı. Erdoğan, Trump’ın ABD askerlerini Suriye’nin kuzeyinden çıkarmaya ikna etti. Bu durum birçok askeri gözlemciyi şoke etti ve Türkiye bölgeye girebildi. Trump, 2019 yılında, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan sert fakat ben onunla anlaşıyorum” demişti.

Bloomberg’deki analiz, “Biden daha önce Türkiye’deki muhalefeti destekleme çağrısı yapmıştı ve Erdoğan’a yaptırım uygulayabilir.

CNN: TRUMP ERDOĞAN’A AÇIK ÇEK VERMİŞTİ

ABD merkezli medya kuruluşu CNN de Çin, Rusya, Türkiye ve Brezilya’nın Biden’ı tebrik etmediğine dikkat çekti. CNN, “Trump yönetimdeyken Erdoğan’a istediğini yapabilmesi için açık çek vermişti. Bu durum henüz Erdoğan’ın tebrik etmediği Biden yönetiminde çok farklı bir hikaye olacak. Geçen yıl New York Times’a konuşan Biden, Türkiye’deki durumdan endişeli olduğunu söylemiş ve yaklaşımını değiştireceğini dile getirmişti” yorumunu yaptı.

ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmesinden sonra Türkiye’nin NATO müttefiki olmasına rağmen Rusya’dan savunma sistemi satın aldığı ve ABD ve Avrupalı ülkelerin Orta Doğu’daki amaçlarını engellediğinin hatırlatıldığı makalede, Biden’ın Türkiye’ye silah satışı da dahil olmak üzere bazı hamleler yapabileceği öne sürüldü.

BIDEN’I TEBRİK EDEN LİDERLER

KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU

Kanada hükümeti adına Joe Biden ve Kamala Harris'i ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısı oldukları için tebrik ederim. Biden, Harris ve yönetimleri ile birlikte ABD Kongresi'yle çalışarak dünyanın en büyük zorluklarını aşmak için çalışmayı dört gözle bekliyorum. Kanada ve ABD'nin olağandışı bir ilişkisi var ve dünya sahnesinde çok özel bir ilişkiye sahibiz.

ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL

Başkan Biden ile gelecekte işbirliği yapmayı iple çekiyorum. Eğer zamanımızın büyük zorluklarını atlatmayı başarırsak transatlantik dostluğumuzun yeri doldurulamaz.

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORIS JOHNSON

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ı seçildiği için ve Kamala Harris'i de tarihi başarısı için kutluyorum. ABD en önemli müttefiklerimizden biri ve iklim değişikliğinden, ticarete ve güvenlik alanına ortak önceliklerimiz doğrultusunda çalışmayı dört gözle bekliyorum.

JAPONYA BAŞBAKANI YOSHIHIDE SUGA

Joe Biden ve Kamala Harris'i içtenlikle tebrik ediyorum. Japonya ve ABD ilişkilerini güçlendirmek ve Pasifik bölgesinde barış ve özgürlük sağlamak için çalışmayı hevesle bekliyorum.

FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON

Amerikalılar başkanlarını seçti. Tebrikler Biden ve Harris! Günümüzün zorluklarında üstesinden geleceğimiz çok şey var. Birlikte çalışalım!

HİNDİSTAN BAŞBAKANI NARENDRA MODI

Biden'ı muazzam zaferi için kutluyorum. Başkan yardımcısı olduğunuz dönemde Hindistan-ABD ilişkilerinin sağlamlaşmasına katkılarınız çok önemli ve değerliydi. Sizinle tekrar Hindistan-ABD ilişkilerini yükseklere taşımak üzere çalışmayı heyecanla bekliyorum.

En içten tebrik dileklerim Kamala Harris'e gidiyor! Başarınız ezber bozuyor ve sadece sizin teyzeleriniz değil bütün Hint kökenli Amerikalılar için bir gurur kaynağı oluyor.

PAKİSTAN BAŞBAKAN IMRAN HAN

Tebrikler Biden ve Harris. Seçilmiş Başkan Biden ile Küresel Demokrasi Zirvesi'nde görüşmeyi heyecanla bekliyorum. Afganistan ve bölgede barış sağlamak için ABD ile çalışmayı dört gözle bekliyorum.

AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN

Joe Biden'ı en içten dileklerimle tebrik ediyorum ve olabilecek en erken zamanda görüşmek için bekliyorum. ABD ve AB dostlar ve müttefikler ve vatandaşlarımız ortak bağı paylaşıyorlar. Dünya değişip yeni zorluklar ve fırsatlar çıkarken ortaklığımızı yenilemek çok büyük bir öneme sahip olacaktır.

NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG

Joe Biden'ı en içten dileklerimle kutluyorum. Biden'ın NATO'nun güçlü bir destekçisi olduğunu biliyorum. ABD'nin liderliği bu belirsiz zamanlarda çok büyük öneme sahip.

İSRAİL BAŞBAKANI BENJAMIN NETANYAHU

Tebrikler Biden ve Harris. Joe, bizim 40 yılı aşkın bir süredir uzun ve samimi bir ilişkimiz var ve senin İsrail'in büyük bir dostu olduğunu biliyorum. Donald Trump, sana İsrail'e ve bizzat bana gösterdiğin sıcaklık için, Kudüs'ü tanıdığın ve İran'a karşı durduğun için teşekkür ederim.