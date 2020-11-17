Bilim insanlarından köpek sahiplerine corona uyarısı: Risk daha fazla

İspanya'nın Granada Üniversitesi'nden araştırmacılar, mart ve mayıs ayları arasında ulusal karantina sırasında İspanya’da 2 bin 86 kişiyi mercek altına alarak, köpekle yaşayan kişilerin virüse yakalanma riskinin yüzde 78 arttığını öne sürdü.

Araştırmayı yöneten Cristina Sanchez Gonzalez yaptığı açıklamada, “Araştırmamızın sonuçları köpek sahipleri arasında artan bulaş konusunda uyarıyor ve bu daha yüksek yaygınlığın nedeni henüz açıklığa kavuşturulmadı” dedi.

Araştırma ekibi, köpek sahiplerini evcil hayvanlarıyla ilgili aşırı hijyen önlemleri almaya çağırdıklarını açıkladı.

İNGİLİZLER “KANIT YOK” DEMİŞTİ

Öte yandan araştırmayla ilgili İngiltere hükümetinin hazırladığı el broşüründe ise, bir hayvanın corona virüsüne yakalanmasının nadir olduğu ve evcil hayvanların virüsü doğrudan insanlara taşıdığını gösteren çok az kanıt olduğu belirtilmişti. (DHA)