Bill Gates’ten dikkat çeken aşı yorumu: Hepsi işe yarayacak

ABD’li teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, milyonlarca dolar bağışta bulunduğu aşı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aşılarla ilgili birbiri ardına gelen olumlu sonuçları yorumlayan Gates, “Neredeyse tüm Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum. Halihazırda Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın aşıları şirket verilerine göre etkili oldu” dedi.

Gates, diğer aşı adaylarının da benzer bir başarıya ulaşmasını beklediğini söylerken, “Şubat ayına kadar büyük olasılıkla hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim” ifadelerini kullandı.

‘ABD’DE GÜNDE 2 BİN ÖLÜM’

Salgının merkez üssü haline gelen ABD’de vakalarda büyük oranda bir artış yaşandığına dikkat çeken Gates, “Vakalar halen yükselişte ve bu yükselişin Şubat 2021’e kadar devam etmesi bekleniyor. Bu kış günde 2 binden fazla ölüm gerçekleşebilir” diye konuştu.