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Binyamin Netanyahu karantinada!

İsrail'de bir parlamento yetkilisinin corona virüsü taşıdığının ortaya çıkması sonrası İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yapılan virüs testinin sonucu açıklandı.

21:25 -
Haberler Dünya
Binyamin Netanyahu karantinada!

Reuters’ta yer alan habere göre, 70 yaşındaki Netanyahu’nun corona virüsü testi negatif çıktı. Ancak İsrail liderinin karantina altında tutulacağı belirtildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Netanyahu’nun ailesine ve yardımcılarına da yapılan testlerin negatif çıktığı duyurdu.

İsrail basını, enfekte olmuş biri kişinin geçtiğimiz haftalarda Netanyahu’nun katıldığı oturumda bulunduğunu ve oturumda milletvekillerinin de olduğunu aktardı.

İsrail’de bugüne kadar 16 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 695 kişi ise karantina altına alındı.

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Son güncelleme: 21:47 30.03.2020
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