Bir şirket daha AB ile aşı için temas kurdu!

Reuters’ın haberine göre şirket AB ile başarılı olan olası Covid-19 aşısını tedarik etmek için görüşmeler gerçekleştiriyor. Şirket açıklamasında ayrıca aşının bütün dünyada erişilebilir olması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Konuyla ilgili konuşan Johnson & Johnson Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bilimsel Başkanı Paul Stoffels, “Global ortaklıklar kurmak üzere çalışmalarımıza devam ediyor, aşı üretim teknolojimize ve üretim kapasitemize yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Hedefimiz tüm dünyaya aşı sağlayabilmek ve toplumu bu salgından korumaktır” dedi.

Açıklamaya göre 18-45 yaş arası ve 65 yaş üstü rastgele olarak seçilen 1045 sağlıklı kişi ile yapılacak olan Faz 1/2a çalışması ile SARS-CoV-2 aşısı Ad26.COV2-S rekombinantının güvenliği, aşılamaya ve bağışıklık durumuna yanıtı değerlendirilecek. Çalışma ABD ve Belçika’da yapılacak.

1 MİLYAR DOZ AŞI DAĞITILABİLİR

Faz 1 çalışmalarının sonuçları ve onayı beklenirken, Johnson & Johnson SARS-CoV-2 aşısı Ad26.COV2-S, rekombinantın Faz 3 klinik çalışmasını orijinal programından önce başlatmak amacıyla Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile de iletişimini sürdürüyor.

Şirket SARS-CoV-2 aşısı Ad26.COV2-S rekombinant araştırmalarını klinik olarak geliştirirken, üretim kapasitesini artırmaya ve dünya çapında erişim sağlamak için global ortaklarla görüşmelerde bulunmaya devam ediyor. Johnson & Johnson, aşının güvenli ve etkili olması koşuluyla, 2021 yılı boyunca global olarak bir milyardan fazla doz sağlamayı taahhüt ediyor. (sozcu.com.tr-İHA)