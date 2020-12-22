Bloomberg: Erdoğan’ın siyasi rakipleri sertleşiyor

2020’nin son günlerinde ABD merkezli Bloomberg’in yorum/köşe yazarı bölümünde ABD’li gazeteci Bobby Ghosh’un Türkiye siyaseti ile ilgili yorumları yer aldı.

Ghosh, “Erdoğan’ın siyasi rakipleri sertleşiyor” başlığını kullandığı makalesinde İyi Parti lideri Meral Akşener ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na dikkat çekti. Ghosh, “2020’nin büyük bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki ekonomik krizden ve AKP’nin yaşadığı siyasi sıkıntıdan dikkatleri uzaklaştırmak için dış siyasette maceracı bir yaklaşım sergiledi. Libya’da, Dağlık Karabağ’da ve Akdeniz’in doğusundaki gerilimler AKP’nin geçen yıl yapılan yerel seçimlerde büyük şehirlerde yaşadığı kayıpları gölgede bıraktı ki özellikle Erdoğan’ın eskiden en güçlü olduğu İstanbul en çok utanç yaratanıydı” yorumunu yaptı.

Ghosh makalesine şöyle devam etti: “Fakat strateji sınıra ulaştı: Ne yatırımcılar ne de halk artık Erdoğan’ın yeni ekonomik dönemdeki sözlerine inanmıyor. Daha genel olmak gerekirse cumhurbaşkanı ve partisi, aralarında şehirlilerin ve genç muhafazakarların da olduğu büyük seçmen gruplarının güvenini kaybediyor. Corona virüsü salgını beklenenden daha dayanıklı çıkarken 2021’de ekonomik bir geri dönüş umutlarını da yıkarken muhalefet partileri güç elde etmek için çalışmalara başladı. Erdoğan, onların erken seçim çağrılarını görmezden gelirken siyasi rakiplerinin her yolu denemesi muhtemel.”

BİRİ MİLLİYETÇİ DİĞERİ SOLCU FEMİNİST

Öne çıkan muhalifler arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı gösteren Ghosh, “Fakat muhalefetin Erdoğan’ın önüne geçme şansı olan kişiler siyasi spektrumun karşıt taraflarındaki iki kadın Meral Akşener ve Canan Kaftancıoğlu. İki kadın daha fazla farklı olamazdı. 64 yaşındaki Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine oturmak istediğini çekinmeden söyleyen ve 2018’de ona karşı mücadele eden bir isimdi. 48 yaşındaki Kaftancıoğlu ise motorsiklete binen solcu bir feminist imajı sergiliyor. Kaftancıoğlu’nun görüşleri kendi partisi için radikal görülse de AKP’nin İstanbul’daki küçük düşmesinin arkasında olduğu için saygı duyuluyor” yorumunu yaptı.

Seçimlerde Erdoğan’ı yenmenin zor olduğunu hatırlatan Ghosh, “2018’deki seçimlerde Erdoğan oyların yüzde 53’ünü almış, CHP’nin adayı Muharrem İnce yaklaşık yüzde 31 oy alırken Akşener de oyların yüzde 7’sini almıştı. AKP-MHP ittifakı açıkça parlamentoda zafer ilan etmişti. Türkiye’deki ekonomik ve siyasi zemin o zamandan beri çok değişti. Erdoğan ve AKP zayıfladı fakat statükonun değişmesi için muhalefetin birlikte olduğunu göstermesi gerekiyor. Kazanan koalisyon, Kürtlerin desteğini almadan çok zorlanır fakat onlar Akşener’in milliyetçiliği ya da CHP’nin Kürt siyasetçilerin durumuna karşı ses çıkarmamasının da farkında. Yine de Erdoğan 2021’e kariyerinin en güçlü muhalefetiyle karşı karşıya kalarak girerek. Akşener ile Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı ve partisi için eşi benzeri görülmemiş bir ikili oldu” ifadesini kullandı.