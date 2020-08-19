BM’den flaş Mali çağrısı!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri adına yayınladığı resmi bir açıklama ile Mali Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita’nın derhal serbest bırakılmasını istediğini duyurdu. Açıklamada, “Genel Sekreter Guterres, bugün erken saatlerde başkent Bamako’da Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita ve hükümet yetkililerinin tutuklanmasıyla sonuçlanan askeri isyan da dahil olmak üzere Mali’de ortaya çıkan gelişmeleri derin bir endişeyle takip ediyor” denildi.

“Genel Sekreter Gutterres bu eylemleri şiddetle kınıyor” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “Guterres Mali’de anayasal düzenin ve hukukun üstünlüğünün derhal yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunuyor. Bu amaçla Devler Başkanı Keita’nın ve kabine üyelerinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep ediyor” denildi.

Sözcü Dujarric açıklamada ayrıca, “Genel Sekreter Guterres, müzakere edilmiş bir çözüm ve farklılıkların barışçıl çözümüne yönelik çağrılarını yineliyor. Özel Temsilcisinin iyi niyetleri de dahil olmak üzere Mali’deki mevcut krize barışçıl bir çözüm bulma çabalarında Afrika Birliği’ne ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik topluluğuna tam desteğini ifade eder” ifadelerini kullandı.

Dujarric, “Genel Sekreter Guterres tüm paydaşları, özellikle de savunma ve güvenlik güçlerini azami itina göstermeye ve tüm Malililerin insan haklarını ve bireysel özgürlüklerini korumaya çağırıyor” dedi. İHA

İLGİLİ HABER Mali'de tansiyon yüksek: Askeri darbe iddiası