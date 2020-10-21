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Corona aşısı denemelerinden kötü haber! Bir gönüllü hayatını kaybetti

Oxford Üniversitesi'nin corona virüsü (Covid-19) aşısı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:50, 21/10/2020
Haberler Dünya
Corona aşısı denemelerinden kötü haber! Bir gönüllü hayatını kaybetti

Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford Üniversitesi’nin corona virüsü aşısı denemelerine katılan bir gönüllünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında bir Brezilyalı olduğu ve ölüm nedeninin Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar olduğu ifade edildi.

Oxford Üniversitesi sözcüsü yaptığı açıklamada, “Brezilya’daki bu olayın dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından, klinik araştırmanın güvenliği konusunda hiçbir endişe olmadı ve denemenin devam etmesi tavsiye edildi” ifadesini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:20:43,
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