Corona virüsü aşısında bir ülke daha imzaları attı

Corona virüsünün yayılmasını azaltmak ve hastanelerdeki yığılmaların önüne geçmek amacıyla yürütülen aşı çalışmaları son aşamalara geldi.

Kanada, son aşamalara kadar gelmeyi başaran Pfizer ve Moderna firmalarının aşılarını kullanmak için anlaşma sağladı.

Hükümet yetkilisi Anita Anand’ın açıkladığı anlaşma gereği Kanada iki firmanın aşısının da ülkede kullanılmasına izin verecek. Anand anlaşmanın detaylarını ise paylaşmadı.

Henüz Covid-19’a karşı geliştirilen aşıların hiçbiri resmi onay alamadı ancak Rusya, Almanya, İngiltere, ABD ve Çin gibi birçok ülke olası aşının onaylanacağı tarih olarak yıl sonu veya 2021 yılının ilk aylarını işaret ediyor.

SONSUZA KADAR KORUMA SAĞLAMAYACAK

Denemelere devam eden ilaç firmaları üretilecek olası aşının tamamen koruma sağlamasının beklenmediğine dikkat çekiyor. İngiliz AstraZeneca firması ürettikleri aşının en fazla 12 aylık bir koruma sağlamasının hedeflendiğini belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü de benzer bir açıklamayla üretilecek aşının insanlar üzerinde yüzde yüz koruma sağlamayacağının altını çizmişti.

AŞI FİYATLARI BELLİ OLUYOR

Avrupa Birliği (AB) hükümetleri, AstraZeneca’ya 300 milyon doz corona virüsü aşısı için 750 milyon euro ödeyeceklerini duyurmuştu.

Bir aşı için yaklaşık fiyat 2,5 euro olacak.

Moderna ise bir doz aşı için yaklaşık 32 ile 37 dolar arasında bir fiyat biçtiğini açıkladı.

ABD ise J&J firmasıyla yaptığı 100 milyon dozluk aşı anlaşması için 1 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.

J&J her bir doz aşının 10 ile 20 dolar arasında satışa sunulacağını belirtmişti.

Pfizer ve ortağı BioNTech ise bir doz aşı için yaklaşık 40 dolarlık bir fiyat belirlendiğini ifade ediyor. Firmalar ile ABD, 50 milyon doz aşı üzerinde anlaşmıştı.