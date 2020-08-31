Corona virüsü aşısıyla ilgili tartışma yaratan açıklama: Testten önce onay çıkabilir

Corona virüsünün merkez üssü ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde aşı gerilimi yaşanıyor… ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta yaptığı, “Seçimlerden önce aşı erişime açılacak” sözleri hem ABD kamuoyunda hem de uluslararası arenada büyük bir tartışma yaratmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in “Aşıyı tescillendirdik. Hatta kızım bile aşı oldu, yan etkisi görülmedi” demecinden sonra gelen Trump’ın açıklamaları bilim dünyasında büyük tepki çekmişti. Trump’ın aşı planları arasında ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından “Hızlı onay” alması da yer alıyordu. Bilim insanları henüz onaylanmamış ve testlerden geçmemiş bir aşıya onay verilmesinin hem tehlikeli olduğunu hem de etik olmadığını söyledi.

OY POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

George Floyd olayları ve ekonominin kötü gidişiyle seçimler öncesinde elinde bir koz olmasını isteyen ABD Başkanı’nın bu planıyla ilgili en net açıklama FDA’nin tepesindeki isim Stephen Hahn’dan geldi… Financial Times’a konuşan Hahn, Covid-19 aşısının normal deneme ve test süreci tamamlanmadan FDA’nın buna onay verebileceğinin sinyalini verdi.

Hahn, “Aşının insanlar üzerinde denenen 3. faz denemeleri sona ermeden, aşıya ‘acil kullanım izni’ çıkarmaya hazırım. Bu hamlenin faydaları kamu sağlığının risklerinden çok daha fazla” dedi.

FDA’YI DERİN DEVLET OLMAKLA SUÇLAMIŞTI

3. faz denemelerde aşıların güvenlik ve sağladığı katkılar ölçülüyor ve aşıların son adımı olarak da biliniyor. Hahn, “Aşıya acil durum onayı vermek siyasi bir karar olmayacak. Buna bilim, tıp ve veriler karar verecek. ABD seçimlerinin atmosferinde baskı yapılacak bir durum değil” ifadesini kullandı.

Corona virüsü salgınına geç müdahale eden ve uzun bir süre ekonominin canlı tutulması için işletmeleri açan ve yetersiz kısıtlamaları geç duyuran ABD Başkanı Donald Trump, daha önce FDA hakkında, “Aşı onay süreçlerinde ayaklarını sürüyorlar ve bir derin devlet gibi çalışıyorlar” demişti.

Hahn’ın bu açıklamalarına bilim dünyası tepki gösterdi… New York’taki Columbia Üniversitesi’nde çalışan virolog Dr. Angela Rasmussen, “Her 3 fazdan da elde edilmiş güvenilir güvenlik verileri ve etkili olduğuna dair kayıtların olmadığı bir Covid-19 aşısını tolere edemeyiz veya kabul edemeyiz. Çok sayıda insana zarar verme potansiyeli olan bir hamle bu” ifadesini kullandı. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Rasmussen, bilimsel süreç tamamlanmadan aşıya onay verilmesinin etik olmadığını da dile getirdi.

HALKIN GÜVENİNİ SARSABİLİR

Scripps Dönüşümsel Araştırmalar Enstitüsü’nden Eric Topol da aşının güvenlik testlerinin tamamlanmasının aylar süreceğini dile getirdi. Topol, “Aşıya kısa yoldan erişme halkın güvenini sarsabilir. Zaten insanlar aşı olmaktan çekiniyor, herhangi bir güven kaybı aşıya olan inancı sarsar” dedi.

Hahn’dan önce FDA’yı yöneten eski direktörlerden Scott Gottlieb de, “Üçüncü faz tamamlanmadan önce diyerek ne demek istediğini bilmiyorum… Fakat bu testlerin sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından karar vereceklerini düşünüyorum” ifadesini kullandı.