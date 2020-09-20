Corona virüsü dalga dalga geliyor: Avrupa’da 2’nci dalga paniği, Çin’de 5’inci dalga uyarısı

2019 yılının son haftalarında Çin’de ortaya çıkan corona virüsü ile mücadele son hızla devam ederken, uzmanlardan ve yetkililerden korkutan uyarı gelmeye devam ediyor…

Corona virüsünün ilk etkisini çok sıkı sokağa çıkma ve karantina uygulamaları ve seyahat yasaklarıyla atlatmayı başaran Avrupa’da seyahat yasaklarının gevşetilmesi ve sonbahara girilmesiyle birlikte vaka sayısı son haftalarda hızla artmaya başladı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Birleşik Krallık’ta son 14 gün içerisinde 45 binden fazla günlük vaka tespit edildiği açıklandı.

Avrupa Hastalık Engelleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) verilerine göre sayının başta İtalya, Fransa, İngiltere ve Çekya’da çok artmasıyla yetkililer yeni yasak, kısıtlama ve kuralları gündeme getirmeye başladı.

ECDC’nin verilerine göre son 72 gündür ölüm oranlarında ciddi bir artış yaşanmazken Bulgaristan, Hırvatistan, Malta, Romanya ve İspanya’da ölüm oranları büyük bir artış gösterdi.

Resmi verilere göre 750 milyonluk nüfusa sahip Avrupa genelinde 4.4 milyon vaka görülürken 217 binden fazla insan da yaşamını yitirdi. Bu sayı yine de corona virüsü salgınının merkez üssü olan ABD’den çok daha iyimser bir tablo ortaya koyuyor. 330 milyonluk nüfusa sahip olan ABD’de 6.7 milyon vaka ve 198 binden fazla ölüm kayıtlara geçti.

ÇİN’DE 5’İNCİ DALGA UYARISI

Corona virüsü salgınının çıkış noktası olan Çin’de corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama geldi… Çin’in Salgın Kontrol ve Mücadele Merkezi’nde görevli baş epidemiyolog Wu Zunyou, “Havaların soğumasıyla birlikte hazırlıklı olmak gerek. Yeni bir corona virüsü salgını dalgası gelebilir. Wuhan’da çıkan salgından farklı olarak bu yeni dalgalar bölgesel olabilir” dedi.

Çin’in çok okunan gazetelerinden The South China Morning Post, “İlk dalga Wuhan’da çıktı, Mart’ta kontrol altına alındı. İkinci dalga Nisan ayında Çin’in kuzeydoğusunda ülke dışından gelen vakalarla oluştu ve Mayıs ayında kontrol altına alındı. Üçüncü dalga başkent Pekin’deki gıda merkezinde Haziran ayında başladı. Dalian ve Urumçi’deki vakalar da Temmuz ayında arttı” yorumunu yaptı.

TÜRKİYE’DE 1538 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki güncel verileri kamuoyu ile paylaştı… 19 Eylül Cumartesi gününün verilerine göre 68 insan hayatını kaybederken, son 24 saat içerisinde 1538 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.

Güncel verilerle ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün (dün) ağır hasta sayımız 1.432’ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim” dedi.

Güncel verilerle birlikte Türkiye’de salgının başladığı günden beri 301.348 vaka tespit edilirken, 7.445 insan Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.