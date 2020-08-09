Corona virüsü salgını… Almanya’nın Türkiye’ye izin vermesinin sebebi ortaya çıktı

Geçen hafta içerisinde Almanya, Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla’ya seyahat uyarısını kaldırarak bölge turizmi için büyük adım attı. Fakat bu kararın perde arkasında başka bir detay ortaya çıktı…

Alman basını, Ankara’nın yoğun lobi çalışmalarının yanı sıra Almanya’nın önde gelen turizm şirketlerinden TUI’nin de batmaması için Berlin yönetiminin böyle bir karar aldığını öne sürdü.

Corona virüsü salgını başladıktan sonra yedi hafta içinde 1 milyar Euro nakit kaybeden TUI, zaten 5 milyar Euro zararda olduğu için pandemi sürecinde sallanmaya başladı. Kasasındaki para 2.1 milyar Euro’ya düşen TUI’nin en büyük gelir kaynaklarından biri de Almanlar’ın en çok tercih ettiği tatil beldeleri olan Ege ve Akdeniz sahilleriydi. Fakat Almanya’nın Türkiye’ye seyahat uyarısı getirmesiyle birlikte TUI için panik çanları çalmaya başladı.

“MAYORKA MODELİ”

Hannover merkezli şirket bir yandan Almanya'da, diğer yandan Türkiye'de hijyen konsepti için gereken adımların atılmasına katkı sağlarken, diğer yandan da Alman politikacılara sürekli baskı yaptı. Çünkü, Türkiye turizminin kapanması TUI'ye büyük darbe vuruyordu ve sadece Mayorka veya Yunan adaları şirketin ayakta kalması için yeterli değildi.

Temmuz ayının son haftasında TUI'nin şefi Fritz Joussen, bir ara çözüm önerdi. Joussen, hem Alman politikacıları hem de Alman basınına, “Bütün ülke için değil ama turizm bölgeleri için seyahat uyarısı kaldırılabilir. Akılcı olursak, Türk rivierasında yüksek hijyen ve sağlık önlemleri var. Mayorka örneği gibi başlayabiliriz. Önce kısıtlı olarak bazı bölgeler için uyarı kaldırılır. Birkaç bin turist gider, sonra gerisi gelir“ dedi. Joussen'in bu sözleri Rheinische Post isimli gazete de yayınlandı.

TUI’YE NEFES ALDIRDI

Bavyera Radyosu'na açıklama yapan Alman Turizm Bakanı Thomas Bareiss ise, „Ege, İzmir, Antalya ve Bodrum'a seyahat uyarısı kalkabilir. Oradaki enfeksiyon sayıları düşükse, aşamalı bir kaldırmadan söz edebiliriz“ demişti. Türkiye'nin güvenceleri ve TUI'nin de bastırmaları sonucu, kısmi olarak uyarı kaldırılmış oldu. Böylece TUI de, daha büyük bir zarardan kurtuldu. Aksi halde, sermaye artırımı mecburi hale gelecek ve şirket daha büyük zorluklarla karşılaşacaktı. 4 Ağustos itibariyle kalkan seyahat uyarısı, bölgedeki diğer Türk otellerine ve TUI’yle çalışan büyük tatil beldelerine de nefes aldırdı.