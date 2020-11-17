Corona virüsü salgınında örnek hareket: Aşı ücretsiz olacak

Moderna ile birlikte Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısında umut vadeden sonuçların gelmesi uluslararası kamuoyunu hareketlendirirken Belçika’dan flaş bir açıklama geldi.

Belçika hükümeti adına konuşan Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, halkın yüzde 70’ine corona virüsü aşısı yapma amacında olduklarını duyurdu. 11.5 milyonluk ülkede yaklaşık 8 milyon insana denk gelen bu sayı kadar aşının hazır olacağını söyleyen Vandenbroucke, aşının zorunlu olmayacağını söyledi.

Yerel yönetimlerle temasta olduklarını söyleyen Vandenbroucke, “Aşı her vatandaşa ücretsiz olarak ulaştırılacaktır” dedi. Belçika haber ajansı Belga, ülkenin AstraZeneca ile 7.7 milyon dozluk ve Johnson&Johnson ile de 5.5 milyon dozluk anlaşmalara imza attığını hatırlattı. Brüksel yönetimi şu ana kadar geliştirme aşamasında olan 5 aşıyı kullanmak için anlaşırken Moderna ile de anlaşma sağlanmaya yaklaşıldığı duyuruldu.

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