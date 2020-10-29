Corona virüsü salgınında son durum: Avrupa’da vakalar artıyor, karantina ve OHAL kararları alınıyor

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü salgınında son 24 saatte 23 bin 65 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 942 bin 275’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saatte 280 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 45 bin 955’e yükseldi.

Corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla ülke çapında uygulanan yerel kısıtlamaları genişleten İngiltere hükümeti, Oxford şehrinde Cumartesi gününden itibaren kısıtlamaların “orta” seviyeden “yüksek” seviyeye taşınacağını duyurdu.

Kademeli yerel kısıtlamalara göre orta seviyedeki kısıtlama bölgelerinde iç ve dış mekanlarda 6 kişiden fazla grupların toplanması yasak olurken, bar ve restoranların yerel saatle 22.00’de kapatılması gerekiyor.

Cumartesi gününden itibaren “yüksek” seviyedeki kısıtlamaların uygulanmaya başlayacağı Oxford’da orta seviyedeki kısıtlamalara ek olarak, farklı hane bireylerinin kapalı mekanlarda buluşmaları tamamen yasaklanacak. Yalnızca Oxford şehir bölgesini kapsayacak olan yüksek seviye kısıtlamaların Oxfordshire bölgesi genelinde artırılması bekleniyor.

Oxford şehrinde vakaların artmaya devam etmesi ile açıklamada bulunan yerel yöneticiler, yeni kısıtlamaların uygulanması için “uygun zaman” olduğunu ifade ederek, “Virüsün bölgede çok daha geniş bir yaş aralığına yayıldığını ve artık vakaların kentsel bölgelerdeki insanlarla sınırlı olmadığını” aktardı.

Öte yandan yarından itibaren en yüksek kısıtlama seviyesine taşınacak olan Nottinghamshire bölgesi ile beraber Merseyside, Greater Manchester, Yorkshire, Lancashire gibi kuzey İngiltere'nin geniş bir kesimini kapsayan bölgelerde en yüksek kısıtlamalar uygulanıyor.

Bu bölgelerde yaşayan insanların en yüksek kısıtlama kuralları gereğince iç veya dış mekanlarda farklı hanelerde yaşayan kişilerle buluşmaları yasaklanırken, barlar tamamen kapalı tutuluyor. Bölge sakinlerinin yaşadıkları bölge dışına seyahat etmeleri ise yasak.

İTALYA’DA YİNE REKOR

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 26 bin 831 yeni vakanın tespit edildiği belirtilirken, İtalya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Ülkede toplam vaka sayısı 616 bin 595'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 217 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 38 bin 122'ye ulaştığını aktardı.

Bakanlık, aktif hasta sayısının 299 bin 191'e yükseldiğini, bin 651 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti. Ülkede son 24 saatte 201 bin 452 kişiye Covid-19 testi yapılırken, salgının başından bu yana en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı. Yapılan testlerin yüzde 13'ü pozitif çıktı.

ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL: ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ ZOR GEÇECEK

Son 24 saatte Almanya’da 16 bin 774 vaka tespit edildi, 89 kişi hayatını kaybetti. Tüm Avrupa'da vaka sayıları hızla tırmanışa geçerken Almanya da yeni önlemler açıkladı.

Almanya Başbakanı Merkel, ülke genelinde geniş çaplı sokağa çıkma kısıtlamalarını savunuyor ancak milletvekillerinin itirazı karşısında daha küçük çaplı adımlar atılıyor.

Ülke çapında sokağa çıkma kısıtlaması olmasa da restoranlar, barlar, spor salonları ve sinemalar 30 Kasım'a kadar kapalı kalacak. Merkel yeni önlemleri açıklarken önümüzdeki kışın “zor ve uzun geçeceğini” söyledi.

AVUSTURYA’DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 453 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 93 bin 949'a ulaştığı belirtildi. Ülkede salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 4 bin vaka sınırını aştı.

Bakanlık, son 24 saatte 29 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 56'ya yükseldiğini aktardı. Ülkede şu ana kadar 63 bin 366 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, 248'i yoğun bakımda olmak üzere bin 692 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz yaptığı açıklamada, hükümetin çeşitli sosyal ortaklar ve diğer parlamento partileriyle yapacakları görüşmelerin ardından salgını önlemeye yönelik yeni ve daha katı tedbirlerin Cumartesi günü kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

Kurz, günlük vaka sayılarındaki artışın son bir haftada 2 katına çıktığına dikkat çekerek, günlük vaka sayısının 6 bine yükselmesi halinde sağlık sisteminin sınırlarına ulaşacağını dile getirdi. Başbakan Kurz, sağlık sisteminin aşırı yüklenmesi ile sadece planlanan operasyonların ertelenmesi gerektiği anlamına gelmediğini belirtti. Aşırı durumlarda doktorların kime yardım edilip edilmeyeceğine karar vermesi gerekeceğini ifade eden Kurz, “Bu, izin vermeyeceğimiz bir durum” dedi.

İSPANYA’DA OHAL UZATILDI

İspanya parlamentosu, corona virüsü ile mücadele kapsamında OHAL uygulamasının 6 ay uzatılması kararını onayladı. Ülkede hızla artan corona vakaları ve buna bağlı can kayıpları nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Parlamentoda OHAL’in uzatılmasıyla ilgili yapılan oylamada, 350 milletvekilinden 194’ünün “evet”, 99’unun “çekimser” ve 53’ünün ise “hayır” oyu kullandığı öğrenildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, daha önce Kanarya Adaları hariç ülke genelinde saat 23.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurmuştu.

Salgından dolayı ilk olarak 14 Mart-21 Haziran arasında OHAL ilan eden İspanya, bu süreçte halka mecbur olmadıkça (işe gitmek, sağlık veya alışveriş) sokağa çıkma yasağı getirilmiş, okul, bar, restoran ve mağazalar kapatılmıştı.

İspanya´da ülke genelinde son açıklanan verilere göre 1 milyon 194 bin 684 kişi corona virüse yakalandı. Ülkede toplam can kaybının 34 bin 466´ya ulaştığı duyuruldu.

AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Dünya genelinde Covid-19'a karşı aşı bulmak için Almanya, Fransa, Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD arasındaki yarış devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) resmi internet sitesine göre, 19 Ekim itibariyle dünya çapında geliştirilmekte olan 198 Covid-19 aşı adayı var ve bunların 44’ü klinik deneme aşamasında bulunuyor. (BBC Türkçe, DHA, İHA)

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