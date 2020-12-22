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Corona virüsü uğramamıştı: Kötü haber orada da duyuldu

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsünün bir yıldır ulaşamadığı tek kıta olan Antarktika'da bir yıl sonra ilk kez 36 kişide Covid-19 vakası tespit edildi. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:19, 22/12/2020
Haberler Dünya
Corona virüsü uğramamıştı: Kötü haber orada da duyuldu

Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine yayıldı. Salgının başından bu yana corona virüsü vakasının rastlanmadığı tek kıta olan Antarktika’dan da kötü haber geldi.

Corona virüsünün kalıcı yerleşim yeri bulunmadığı için ulaşamadığı tek kıta olan Antarktika’da da yaklaşık bir yılın ardından ilk virüs vakası tespit edildi.

Şili’ye ait bir araştırma üssünde çalışan 36 kişinin corona virüsüne yakalandığı ifade edildi. Kıtada alınan ilk önlemler arasında Güney Kutbu’ndaki kıtaya girişlerin ziyaretçilere kapanması oldu.

Çin Corona Haber Şili