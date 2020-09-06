Corona virüsünde son durum: Covid-19 sayısında tarihi rekor

2019 yılının son aylarında ortaya çıktıktan çok kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsünde son 24 saatte peş peşe gelişmeler yaşandı…

Dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip olan ülkesi Hindistan’daki corona virüsü vaka sayıları önlenemez bir şekilde artmaya devam ediyor… Son haftalarda vaka sayısının tırmandığı Hindistan’da Sağlık ve Aile Bakanlığı son 24 saat içerisinde 90.632 insanda corona virüsü salgınının tespit edildiği duyuruldu. Bu sayı corona virüsü salgınının çıktığı günden beri bir ülkenin açıkladığı en yüksek günlük corona virüsü vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Bu artış ile birlikte Hindistan’daki corona virüsü vaka sayısı 4.113.811’e çıktı. Resmi verilere göre ülkede corona virüsü salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı da 70 bini geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 862.320 aktif vaka bulunurken, 3.180.865 hastanın da sağlığına kavuştu.

Hindistan’da hastaların iyileştiğini göstermesi için test yapılması zorunlu değil. Hafif belirti gösteren hastalar 10 gün boyunca yeni semptom göstermezse iyileşmiş sayılıyor.

TÜRKİYE’DE 15 MAYIS’TAN BERİ EN YÜKSEK SAYI

Türkiye’de de corona virüsü salgını ile ilgili güncel verileri Sağlık Bakanlığı duyurdu… Açıklanan resmi verilere göre Türkiye genelinde 5 Ağustos’ta 1673 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 278.228’e çıktı.

Bu sayı 15 Mayıs tarihinden beri en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti. 15 Mayıs’ta Türkiye genelinde 1708 günlük vaka tespit edildiği açıklanmıştı.

Öte yandan son 24 saat içerisinde Türkiye’de corona virüsü sebebiyle 56 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi. Corona virüsü salgınının başladığı günden beri Türkiye 6.620 insanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

5 Eylül verilerine göre 984 hasta daha sağlığına kavuştu, toplam iyileşen kişi sayısı 250.092'ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.5, ağır hasta sayısı da bin 91 oldu.

Corona virüsünde son durum:

– Portekiz’de cumartesi günü 486 corona virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu. Bu sayı Mayıs ayında kısıtlama ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

– Birleşik Krallık’ta 1813 yeni vaka tespit edildi. Bu sayının cuma günü açıklanan 1940’tan düşük olması yetkilileri umutlandırdı. Birleşik Krallık’ta cuma günü açıklanan sayı 30 Mayıs’tan beri en yüksek sayı olarak duyurulmuştu.

– Corona virüsü salgınına geç müdahale eden ülkelerden biri olan Brezilya’da son 24 saat içerisinde 30.168 insanda corona virüsü tespit edildi. Dünya üzerinde salgından en çok etkilenen ikinci ülke konumundaki Brezilya’da hastalıktan 682 insanın da son 24 saat içerisinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

– Cuma günü 8.975 yeni vaka ile tarihi rekor kıran Fransa’da dün de vaka sayısı 8 binin üzerinde seyretti. Resmi verilere göre Fransa’da son 24 saat içerisinde 8.550 insanda corona virüsü tespit edildi.