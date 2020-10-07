Coronayla mücadelede örnek ülke Singapur’dan çarpıcı karar! Pandemide çocuk sahibi olana para verecekler

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, 36 milyondan fazla insana bulaşıp 1 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı.

Ülkeler ikinci dalga endişesiyle önlem üstüne önlem almaya başlarken, Singapur salgınla olan mücadelesiyle örnek gösterilen bir ülke olmuştu. 5.6 milyon nüfusu bulunan ülkede 57 bin vaka görülürken, yalnızca 27 kişi yaşamını yitirdi. Singapur’da yaklaşık üç aydır hayatını kaybeden herhangi bir vaka ise kayıtlara geçmedi. Ancak ülkedeki bu başarıya rağmen bir başka sorun gündemden düşmüyor: Düşük doğum hızı.

ORAN 2.1 OLMALI

Singapur kadın başına 1.14 doğum hızıyla dünyada bu oranın en düşük olduğu ülkelerden biri. Yalnızca Porto Riko ve Güney Kore, Singapur’dan daha düşük oranlara sahip. Bir ülkenin nüfusunu koruyabilmesi için bu oranın 2.1 olması gerektiği belirtiliyor.

Ancak bu noktada ülkedeki ekonomik durum da devreye giriyor. Singapur’da corona virüsüyle mücadele başarılı olsa da, ülkede gayri safi yurt içi hasıla, ikinci çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12.6 düştü. Bu durumun ailelerin çocuk sahibi olmasında etkili olduğunu fark eden hükümet ise harekete geçti.

PLANLARINI ERTELİYORLAR

Buna göre pandemi döneminde çocuk sahibi olan ailelere devlet bir sefer olmak üzere maddi yardım yapacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan milletvekili Heng Swee Keat, “Covid-19’un bazı ailelerin çocuk sahibi olma planlarını ertelediği konusunda geri bildirimler aldık. Gelirler konusunda bir belirsizlik olduğunda bu tamamen anlaşılabilir bir durum” dedi.

Keat, ailenin masraflarının karşılanacağını söylese de miktarın ne kadar olacağı konusunda net bir bilgi vermedi.