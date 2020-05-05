Covid-19 İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı hareketleri artırdı!

Kadın hakları aktivistleri, son dönemde kadınlara yönelik taciz ve şiddet görüntülerinin arttığını ve çevrim içi ortamda istismar ve şiddet görüntülerinin yayınlandığını açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, kadına yönelik şiddeti önlemek ve cinsiyet eşitliğini sağlamak için hazırlanan İstanbul Sözleşmesi Genel Sekreteri Johanna Nelles, “İzolasyon sürecinde kadınlar daha yüksek riske maruz kalıyor. Aile içi şiddet artıyor ve şiddet uygulayan birçok kişi güçlerini göstermek için yeni teknolojiler kullanıyor” açıklamasında bulundu.

Nelles, kadına yönelik şiddette yaşanan artışın yakında corona salgınını geçeceğini söyledi.

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