Demokratların anket endişesi! Biden önde gösteriliyor ama…

ABD’de Başkanlık seçimlerinde Joe Biden, rakibi Donald Trump’ın önünde gösterilse de, Demokrat Parti 2016’dakine benzer bir tablo yaşamak istemiyor.

2016 seçimlerinde ülke genelinde 3.5 puan önde görünen Demokratlar eyaletlerde yeterli delege kazanamayınca seçimleri kaybetmişlerdi. Amerikan seçim sistemine göre daha fazla delege kazanan seçimin galibi oluyor.

DÖRT EYALET ÖNE ÇIKIYOR



‘Florida'yı alan seçimi kazanır’ sözüne inanan Biden ve Trump son günlerde bu eyalette faaliyetlerini artırdı. 29 delege sayısına sahip Florida bu açıdan çok önemli. Biden 2016 seçimlerinde önde çıkan Trump'ı kritik eyaletlerde geçerek yeniden bir seçim kaybetmek istemiyor.

Kritik olarak adlandırılan diğer üç eyalet ise Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin olarak öne çıkıyor. Önceki seçimlerde Trump büyük bir sürpriz yaparak bu eyaletlerde az farkla önde çıkmıştı. Demokratlar, Biden'ın anketlerde önde görünmesine rağmen 4 yıl önceki hezimeti yaşamamak için bu rakamlara bel bağlamadan seçimlere kadar işi sağlam tutmaya çalışıyor.